Ринок електроенергії у жовтні: імпорт, ціни, вдалі та невдалі аукціони

Україна у жовтні 2024 р. скоротила імпорт електроенергії майже на 60% - до 181 тис. МВт*год, у порівнянні з вереснем 2024 р. Водночас, якщо порівнювати з жовтнем минулого року, то зараз поставки електрики з-закордону зросли у 9,5 разів.

Роботу української енергосистеми у жовтні можна оцінити стримано оптимістично, з огляду на те, що не було масованих ракетних атак та не застосовувались обмеження споживачів. Пошкоджені генеруючі обʼєкти продовжують відновлюватись, а атомна генерація вже з 9 жовтня працює всіма 9-ма доступними енергоблоками. Також, Україна увійшла в опалювальний сезон з максимальним рівнем заповнення складів з вугіллям – близько 3,2 млн тонн.

Водночас, росія продовжує атакувати енергетичні інфраструктуру у прифронтових регіонах, особливо на Сумщині. Тому для цього регіону вкрай критично необхідні альтернативні джерела енергії.

Основною причиною скорочення імпорту електроенергії у жовтні є відсутність попиту через достатність внутрішньої генерації на ринку. Найбільше імпорту надходило у години вечірнього піку – в межах 1-1,4 ГВт. До максимального обмеження в 1,7 ГВт імпорт не доходив.

Імпорт електроенергії до України, помісячно, МВт*год

Дані: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-ETransparencyPlatform

З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Але за умови цінової зарегульованості на українському ринку електроенергії у найбільш дефіцитні години постачальники не використовуватимуть перетин повною мірою для комерційного імпорту. На початку жовтня в НКРЕКП розпочали регуляторну процедуру щодо перегляду прайс-кепів, проте фактично рішення не прийнято і наразі цінові обмеження на короткострокових сегментах залишаються на попередньому рівні.

На ринку "на добу наперед" середньозважена ціна електроенергії у жовтні залишилась майже на рівні вересня – 5659 грн/МВт*год. Індекс пікового навантаження зріс на 5% - до 5403 грн/МВт*год, але індекси "бази" та "позапіку" скоротились на 3% та 10% відповідно. Погодинні ціни впирались у верхні прайс-кепи у 16% розрахункових періодів – найчастіше на 9, 20-21 години.

Позитивним аспектом у жовтні можна вважати старт торгівлі гарантіями походження електроенергії з ВДЕ. "Укргідроенерго" на двох аукціонах сумарно реалізувало 67 757 гарантій, що еквівалентно 67 757 МВт*год, за ціною 12 грн/МВт*год. Вартість гарантії в Україні поки є нижчою приблизно на 27% за аналогічні продукти на сусідній угорській біржі HUPX.

Невдалим стартом можна назвати перший пілотний "зелений" аукціон з розподілу квоти підтримки на будівництво нової потужності з альтернативних джерел енергії. На 11 МВт для сонячної енергетики на лівому березі Дніпра не подався жоден учасник. Вочевидь, перешкодами для потенційних інвесторів стали територіальний фактор та обмеження на отримання річної квоти (до 25% від загального обсягу на одного переможця). Вже у листопаді на нас чекають ще 2 аукціони – для 11 МВт інших джерел (біо або малі ГЕС) та на 88 МВт для вітроенергетики. Їх результати (або їх відсутність) покажуть реальний стан інвестклімату для "зеленої" енергетики в Україні.

На листопад виокремлюємо такі очікування:

1. Споживання електроенергії зростатиме. Також, вірогідно, буде збільшуватись і імпорт, особливого у пікові ранкові та вечірні години. Виробництво електроенергії з ВДЕ сезонно скоротиться, що вплине на ціну на РДН на "денні" години. Також, все ще лишаються високі ризики масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, не полишає ворог і ідеї атакувати обʼєкти у прифронтових регіонах. На жаль, Курахівська ТЕС (яка не працює досить давно) під загрозою окупації.

2. У листопаді пройдуть ще 2 "зелені" аукціони, за результатами яких зможемо повноцінно оцінити запропонований механізм.

3. Очікується, що в Регуляторі все таки повернуться до питання щодо перегляду граничних цін на короткострокових сегментах ринку, особливо перед збільшення доступного перетину для імпорту до 2,1 ГВт.