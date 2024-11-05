Визначена п'ятірка лідерів з імпорту електроенергії за 9 місяців 2024 року

До топ-5 імпортерів електроенергії до України за 9 місяців 2024 року увійшли "Д.Трейдінг", "Енергетична компанія України", "ДЕ Трейдінг", "Дніпросталь-Енерго" та "Сіпіджі Енерджі".

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Як розподілився імпорт електроенергії

Частки енергетичних компаній-лідерів з імпорту електроенергії у структурі загального обсягу імпорту розподілились наступним чином:

"Д.Трейдінг" - близько 50%;

"ЕКУ" та "ДЕ Трейдинг" - по 8%;

"Дніпросталь-Енерго" та "Сіпіджі Енерджі" - по 4%.

Загалом, за січень-вересень 2024 року імпорт електроенергії здійснювали 64 компанії. Найбільше компаній здійснювали імпорт електроенергії зі Словаччини – 47 юридичних осіб.

За цей період було поставлено понад 3,6 млн МВт-год електроенергії.

Імпорт електроенергії за 9 місяців 2024 р., за напрямами та компаніями. Ілюстрація: ExPro

Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини - 40%, ще 23% зі Словаччини, 18% - з Румунії. Решта – з Польщі та Молдови.

Варто зазначити, що у жовтні 2024 року імпорт електроенергії в Україну зменшився на 58%, досягнувши 181 тис. МВт-год.

Зауважимо, що через дефіцит генерації в енергосистемі, який виник внаслідок російських ракетних обстрілів, Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.

За даними ExPro, пік імпорту електроенергії цьогоріч був у червні – понад 858 тис. МВт-год.

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.