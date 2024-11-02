У жовтні імпорт електроенергії в Україну скоротився на 58%

У жовтні 2024 року імпорт електроенергії в Україну зменшився на 58%, досягнувши 181 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Найбільший обсяг поставок надійшов з Угорщини — 32,8% від загальної кількості, за нею йдуть Словаччина з 25,4% і Румунія з 24,8%.

Найбільше зменшення імпорту зафіксовано з Польщі, де обсяг скоротився на 77%.

Згідно з графіком, імпорт зростав поступово протягом першого півріччя 2024 року, досягаючи піку в червні. У липні почалося поступове зниження імпорту, яке продовжувалося до жовтня, коли загальний обсяг імпорту став значно нижчим у порівнянні з піковими місяцями.

Попри зменшення імпорту у жовтні цього року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, поставки електроенергії до України зросли в 9,5 разів.

Додамо, у вересні Україна також скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год. Головним постачальником тоді теж була Угорщина.

Зауважимо, що через дефіцит генерації в енергосистемі, який виник внаслідок російських ракетних обстрілів Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.

За данимиExPro, пік імпорту електроенергії цьогоріч був у червні – понад 858 тис. МВт-год. Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.