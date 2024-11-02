НБУ курс:

USD

41,22

--0,06

EUR

44,85

+0,21

Готівковий курс:

USD

41,55

41,50

EUR

45,25

45,10

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Енергетика
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У жовтні імпорт електроенергії в Україну скоротився на 58%

У жовтні імпорт електроенергії в Україну скоротився на 58%
Ілюстрація: freepik

У жовтні 2024 року імпорт електроенергії в Україну зменшився на 58%, досягнувши 181 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Найбільший обсяг поставок надійшов з Угорщини — 32,8% від загальної кількості, за нею йдуть Словаччина з 25,4% і Румунія з 24,8%.

Найбільше зменшення імпорту зафіксовано з Польщі, де обсяг скоротився на 77%.

Фото 2 — У жовтні імпорт електроенергії в Україну скоротився на 58%

Згідно з графіком, імпорт зростав поступово протягом першого півріччя 2024 року, досягаючи піку в червні. У липні почалося поступове зниження імпорту, яке продовжувалося до жовтня, коли загальний обсяг імпорту став значно нижчим у порівнянні з піковими місяцями.

Попри зменшення імпорту у жовтні цього року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, поставки електроенергії до України зросли в 9,5 разів.

Додамо, у вересні Україна також скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год. Головним постачальником тоді теж була Угорщина. 

Зауважимо, що через дефіцит генерації в енергосистемі, який виник внаслідок російських ракетних обстрілів Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів. 

За данимиExPro, пік імпорту електроенергії цьогоріч був у червні – понад 858 тис. МВт-год. Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.

Автор:
Тетяна Гойденко