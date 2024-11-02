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Энергетика
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В октябре импорт электроэнергии в Украину сократился на 58%

В октябре импорт электроэнергии в Украину сократился на 58%
Иллюстрация: freepik

В октябре 2024 года импорт электроэнергии в Украину уменьшился на 58%, достигнув 181 тыс. МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

Наибольший объем поставок поступил из Венгрии – 32,8% от общего количества, за ней следуют Словакия с 25,4% и Румыния с 24,8%.

Наибольшее уменьшение импорта было зафиксировано из Польши, где объем сократился на 77%.

Фото 2 — В октябре импорт электроэнергии в Украину сократился на 58%

Согласно графику, импорт рос постепенно в течение первого полугодия 2024 года, достигая пика в июне. В июле началось постепенное снижение импорта, продолжавшееся до октября, когда общий объем импорта стал значительно ниже по сравнению с пиковыми месяцами.

Несмотря на уменьшение импорта в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поставки электроэнергии в Украину выросли в 9,5 раза.

Добавим, в сентябре Украина также сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом – до 438 тыс. МВт-ч. Главным поставщиком тогда тоже была Венгрия.

Заметим, что из-за дефицита генерации в энергосистеме, возникшего вследствие российских ракетных обстрелов   Украина будет вынуждена потратить на импорт электроэнергии $800 миллионов.

По данным ExPro, пик импорта электроэнергии в этом году был в июне – более 858 тыс. МВт-ч. Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) в мае 2024 года   импортировал наибольший объем электроэнергии   с самого начала коммерческой деятельности компании. Он более трети больше, чем в апреле, и более чем в 2 раза больше мартовского показателя.

Автор:
Татьяна Гойденко