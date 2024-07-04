Украина импортировала электроэнергии в июне больше, чем за весь 2023 год: главным поставщиком стала Венгрия

В июне 2024 года в Украину было импортировано 858,3 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 91% больше объемов предыдущего месяца. Это также самый большой месячный импорт за 10 лет. При этом экспорт в июне отсутствовал.

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Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group со ссылкой на данные Energy Map.

Импорт вырос почти вдвое

В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тыс. МВт·ч электроэнергии. Это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВтч). Кроме того, это самый большой месячный объем импорта за последние 10 лет.

По сравнению с маем (448,2 тыс. МВтч) импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года (43,7 тыс. МВтч) – вырос почти в двадцать раз.

Фото: Energy Map

Откуда электроэнергии поставляли больше всего

По результатам июня, наибольший объем электричества импортирован из Венгрии – 357,1 тыс. МВтч или 42%.

Еще 297 тыс. МВтч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс. МВтч (16%) – из Польши. Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы – 66,2 тыс. МВт·ч или 8% от месячных объемов.

Фото: Energy Map

Экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал

В июне Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней (4, 9, 10, 27 и 28 июня), а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности снабжения внутренних потребителей.

Также восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив более 8 тыс. МВт·час. электроэнергии.

Сколько денег Украина потратит на импорт электроэнергии

Из-за дефицита генерации в энергосистеме в результате российских ракетных обстрелов Украина будет вынуждена потратить на импорт электроэнергии $800 миллионов.

Из-за жары и плановых ремонтов на атомных электростанциях Украина нуждается в больших объемах электроэнергии.

Но в начале июля увеличение внутреннего потребления электроэнергии в соседних европейских странах из-за жаркой погоды привело к ограничению их возможностей по экспорту электроэнергии в Украину.

Ранее сообщалось, что государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) в мае 2024 импортировал наибольший объем электроэнергии с начала коммерческой деятельности компании. Он более трети больше, чем в апреле, и более чем в 2 раза больше мартовского показателя.

Украина ведет переговоры о максимизации возможного импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, чтобы компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные в результате российских атак.

Источник фото: ua.depositphotos.com