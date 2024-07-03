Экспорт электроэнергии из Европы в Украину ограничен: в чем причина

Увеличение внутреннего потребления электроэнергии в соседних европейских странах в жаркую погоду привело к ограничению их возможностей по экспорту электроэнергии в Украину. Об этом сообщил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

По его словам, энергетики прогнозировали затруднения в июне и июле, и эти прогнозы оправдались. Высокие температуры привели к значительной нагрузке на энергосистему и ограничениям в импорте электроэнергии.

"Укрэнерго" пытается компенсировать дефицит за счет аварийной помощи от соседей, но это не всегда возможно из-за схожих погодных условий в регионе.

"Импорт - это гарантированный переток электрической энергии, а аварийная помощь... предоставляется только при наличии возможности... У наших соседей - похожая погода, похожая температура, схожее повышение нагрузки в энергосистеме. Поэтому не всегда они могут оказать нам такую помощь", – подчеркнул Юрий Бойко.

Добавим, что 3 июля Украина ожидает большой объем импорта электроэнергии из пяти европейских стран - Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общий объем импорта достигнет 34 263 МВт-ч., а максимальная мощность в отдельные часы – до 1694 МВт.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 180 атак на ТЭС ДТЭК Энерго, что привело к разрушению или повреждению почти 90% мощностей тепловой генерации компании. За последние три месяца было семь массированных атак, ущерб оценивается в 14-16 млрд грн.

Энергетики и ремонтники компании работают над ликвидацией последствий и восстановлением мощностей. С начала года в ремонты и восстановление ТЭС инвестировано более 1,4 млрд. грн., а до конца года планируется вложить около 3,9 млрд. грн.

Отмечается, что восстановление мощностей будет постепенным и продлится до 2025 года.

В Украине работает только 27% ТЭС

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине работает только 27% ТЭС. В результате российских обстрелов разрушены 42 энергоблока, а 27% крупных ТЭС остаются в рабочем состоянии, 73% соответственно были разрушены или повреждены. Также не работает 20 гидроэнергетических блоков.

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Источник фото: ua.depositphotos.com