В результате российских обстрелов повреждено или разрушено 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз. Это привело к разрушению или повреждению около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.

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Об этом сообщает ДТЭК.

В компании напоминают, что только за последние три месяца враг совершил семь массированных атак по ТЭС компании. По предварительным данным, для восстановления поврежденных атаками мощностей необходимо около 14–16 млрд грн ($350–400 млн). Это нанесенный ущерб оборудованию и стоимость проведения ремонтных работ.

"Энергетики и ремонтники компании продолжают прилагать все усилия для ликвидации последствий российских атак и скорейшего восстановления поврежденных мощностей теплоэлектростанций", - говорится в сообщении компании.

Также в компании сообщают, что для восстановления мощностей с начала года ДТЭК Энерго инвестировал, по предварительным данным, более 1,4 млрд грн собственных средств. Всего же в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд. грн., что соответствует прошлогодним вложениям.

"Мы хорошо понимаем, как много сегодня зависит от энергетиков. И они как никто лучше чувствуют эту ответственность перед каждым украинцем. Особенно накануне предстоящего отопительного сезона, который станет очередным и беспрецедентным вызовом для каждого", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он объяснил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее все восстановить. Впрочем, по прогнозам гендиректора ДТЭК, после таких масштабов разрушений восстановление будет продолжаться постепенно: до начала отопительного сезона, в течение зимы и 2025 года тоже.

В Украине работает только 27% ТЭС

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине работает только 27% ТЭС. В результате российских обстрелов разрушены 42 энергоблока, а 27% крупных ТЭС остаются в рабочем состоянии, 73% соответственно были разрушены или повреждены. Также не работают 20 гидроэнергетических блоков.

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.