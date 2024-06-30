Дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться до 2026 года - МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии в текущем году составит около 10%. В следующем году он снизится, но будет сохраняться до 2026 года. Дополнительные атаки могут еще больше дестабилизировать энергетическую систему.

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Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

Известно, что Украина сталкивается с масштабным дефицитом электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры во время весенних атак. При этом общий ущерб энергетической системе превышает 1 миллиард долларов США.

Наибольшие потери понесли компании ДТЭК и государственные предприятия. Они планируют покрыть убытки за счет собственного оборотного капитала и потенциальной поддержки доноров, в том числе из-за поставок оборудования.

Сообщается, что влияние ситуации на государственный бюджет в 2024 году хоть будет ограничено, но в 2025 году может произойти снижение выплат дивидендов государственными энергетическими предприятиями.

По последним оценкам, средний дефицит энергетических мощностей на 2024 год составит около 10%, постепенно снижаясь в течение 2025 года и полностью ликвидируясь к началу 2026 года. Критическое энергообеспечение атомных электростанций также будет способствовать преодолению энергетических дефицитов.

Ожидается, что серьезный дефицит электроэнергии (до 30%) может возникать только в час пик. В таком случае промышленные потребители будут работать ниже мощности, а бытовое потребление будет ограничено из-за плановых отключений, особенно зимой.

Импорт электроэнергии и планы на 2024 год

Как известно, на сегодняшний день импорт энергии из европейской сети ENTSO-E ограничен 1,7 ГВт в обычное время с дополнительными 0,3 ГВт для покрытия аварийного дефицита. Однако это слишком малые объемы, поскольку Украина потеряла до 9 ГВт.

В документе МВФ указывается, что значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС маловероятно из-за ограничения инфраструктуры в соседних странах.

Планы на 2024 год включают в себя ремонт возобновляемых мощностей, в частности некоторых ТЭС ДТЭК, увеличение европейского импорта, установку малых газовых генераторов (до 1 ГВт) и выполнение необходимого планового обслуживания АЭС.

Повышение тарифов для домохозяйств в среднем на 60% с 1 июня должно стимулировать изменения в моделях потребления и обеспечить дополнительную прибыль энергетическим компаниям.

Зимой украинцы будут сидеть без света по 12 часов

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой продлится 12 часов в сутки.

"Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света", – сказал топ-менеджер.

Он отметил, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе. При этом он может быть как улучшиться, так и ухудшиться, в зависимости от того сколько разрушенных электростанций удастся восстановить и насколько холодной будет зима. Ранее Коваленко заявлял, что в случае худшего сценария зимой украинцам могут давать свет 5-6 часов в сутки.

В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет.

Теперь было принято решение провести ремонты на всех украинских атомных станциях в летнее время, чтобы зимой все они могли работать на максимум. Однако избежать отключений все равно не получится.

Учитывая такие сложные условия, населению и бизнесу следует позаботиться о резервной генерации.

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