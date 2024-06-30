Дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься до 2026 року - МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середній дефіцит електроенергії в цього року складатиме близько 10%. Наступного року він знизиться, але зберігатиметься до 2026 року. Додаткові атаки можуть ще більше дестабілізувати енергетичну систему.

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Про це йдеться у Меморандумі із МВФ.

Відомо, що Україна стикається з масштабним дефіцитом електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури під час весняних атак. При цьому, загальний збиток енергетичній системі перевищує 1 мільярд доларів США.

Найбільші втрати понесли компанії ДТЕК та державні підприємства. Вони планують покрити збитки за рахунок власного оборотного капіталу та потенційної підтримки донорів, зокрема через постачання обладнання.

Повідомляється, що вплив ситуації на державний бюджет у 2024 році і буде обмеженим, зниження виплат дивідендів державними енергетичними підприємствами може відбутися у 2025 році.

За останніми оцінками, середній дефіцит енергетичних потужностей на 2024 рік становитиме близько 10%, поступово зменшуючись протягом 2025 року та повністю ліквідовуючись до початку 2026 року. Критичне енергозабезпечення атомних електростанцій також сприятиме подоланню енергетичних дефіцитів.

Очікується, що серйозний дефіцит електроенергії (до 30%) може виникати лише в години пік. У такому випадку промислові споживачі працюватимуть нижче потужності, а побутове споживання буде обмежене через планові відключення, особливо взимку.

Імпорт електроенергії та плани на 2024 рік

Як відомо, на сьогоднішній день імпорт енергії з європейської мережі ENTSO-E обмежений 1,7 ГВт в звичайний час, з додатковими 0,3 ГВт для покриття аварійного дефіциту. Проте, це надто малі обсяги, оскільки Україна втратила до 9 ГВт.

У документі МВФ вказується, що значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС малоймовірне через обмеження інфраструктури в сусідніх країнах.

Плани на 2024 рік включають ремонт відновлюваних потужностей, зокрема деяких ТЕС ДТЕК, збільшення європейського імпорту, встановлення малих газових генераторів (до 1 ГВт) та виконання необхідного планового обслуговування АЕС.

Підвищення тарифів для домогосподарств у середньому на 60% з 1 червня має стимулювати зміни в моделях споживання та забезпечити додатковий прибуток енергетичним компаніям.

Взимку українці сидітимуть без світла по 12 годин

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", - сказав топ-менеджер.

Він зауважив, що остаточний прогноз можна буде зробити в серпні. При цьому він може бути як покращитися так і погіршитися, залежно від того скільки зруйнованих електростанцій вдасться відновити та наскільки холодною буде зима. Раніше Коваленко заявляв, що у випадку найгіршого сценарію зимою українцям можуть давати світло 5-6 годин на добу.

В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років.

Наразі було прийнято рішення провести ремонти на всіх українських атомних станціях в літній час, щоб взимку всі вони могли працювати на максимум. Однак уникнути відключень все одно не вдасться.

Враховуючи такі складні умови, населенню та бізнесу варто подбати про резервну генерацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com