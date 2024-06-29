В Yasno розповіли чому під час відключень світла вимикиють і світлофори

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому світлофори не можна заживлювати від мережі як критичну інфраструктуру та не вимикати їх під час відключень світла. Про це Коваленко розказав в інтерв'ю Delo.ua.

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"Чому не можна заживити з мережі? Через технічні причини. Бо в нас відключають не об'єкти, а лінії. В нас і так багато будинків приєднано до тих самий ліній, до яких приєднана критична інфраструктура. Такі будинки неможливо перекинути на інші лінії та відключити", - сказав Коваленко.

За його словами, з часу відключень світла взимку 2022/23 років, енергетикам вдалося зменшити кількість будинків у Києві, які заживлені на одній лінії з критичною інфраструктурою з 2000 до 510.

Нагадаємо, наприкінці червня Коваленко прогнозував, що складна ситуація з дефіцитом електроенергії триватиме ще 6-8 тижнів, адже окрім проблем з генерацією, спостерігається зростання споживання через спеку.

Через нову серію російських атак на енергетику, внаслідок якої було знищено 9 ГВт маневрової генерації з середини травня українці знову живуть в умовах графіків відключень. В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років.

Наразі було прийнято рішення провести ремонти на всіх українських атомних станціях в літній час, щоб взимку всі вони могли працювати на максимум. Однак уникнути відключень все одно не вдасться.

Уряд визначив перелік критичної інфраструктури яку не відключатимуть

Наприкінці травня Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

Сюди входять:

Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

Заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.

Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.

Підприємства з неперервним циклом виробництва.

Електронні комунікаційні мережі.

Органи державної влади, такі як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС)

Про те чи стали графіки відключень справедливими, чи допоможе Україні розгалужена генерація та чого чекати під час опалювального сезону читайте в інтерв'ю Delo.ua з генеральним директором Yasno Сергієм Коваленком.