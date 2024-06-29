В Yasno рассказали почему во время отключений света выключают и светофоры

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему светофоры нельзя заживлять от сети как критическую инфраструктуру и не выключать их при отключении света. Об этом Коваленко рассказал в интервью Delo.ua.

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"Почему нельзя заживить из сети? По техническим причинам. Потому что у нас отключают не объекты, а линии. У нас и так много домов присоединено к тем же линиям, к которым присоединена критическая инфраструктура. Такие дома невозможно перебросить на другие линии и отключить", - сказал Коваленко.

По его словам, с момента отключений света зимой 2022/23 годов, энергетикам удалось уменьшить количество домов в Киеве, которые заживлены на одной линии с критической инфраструктурой с 2000 до 510.

Напомним, в конце июня Коваленко прогнозировал, что сложная ситуация с дефицитом электроэнергии продлится еще 6-8 недель, ведь кроме проблем с генерацией наблюдается рост потребления из-за жары.

Из-за новой серии российских атак на энергетику, в результате которой было уничтожено 9 ГВт маневровой генерации с середины мая украинцы снова живут в условиях графиков отключений. В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет.

Теперь было принято решение провести ремонты на всех украинских атомных станциях в летнее время, чтобы зимой все они могли работать на максимум. Однако избежать отключений все равно не получится.

Правительство определило перечень критической инфраструктуры, которую не будут отключать

В конце мая Кабинет министров Украины утвердил Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят:

Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.

Учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.

Военные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны.

Предприятия с непрерывным циклом производства.

Электронные коммуникационные сети.

Органы государственной власти, такие как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС)

О том стали графики отключений справедливыми, поможет ли Украине разветвленная генерация и чего ждать во время отопительного сезона читайте в интервью Delo.ua с генеральным директором Yasno Сергеем Коваленко .