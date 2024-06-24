Критический дефицит электроэнергии будет сохраняться не менее 6-8 недель - Yasno

Украина столкнулась с критическим дефицитом внутреннего поколения электроэнергии из-за российской агрессии. Даже наибольший импорт не решает эту делему.

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Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, ситуация усложняется зависимостью энергосистемы от солнечной и ветровой генерации, что приводит к значительным колебаниям в течение суток. Дополнительно, на атомных станциях производятся ремонтные работы, из-за чего некоторые блоки не работают.

Ожидается, что сложная ситуация с дефицитом электроэнергии продлится еще 6-8 недель, ведь, кроме проблем с генерацией, наблюдается рост потребления из-за жары.

Коваленко отметил, что в течение последних недель в Украине внедрена новая логика распределения электроэнергии между регионами, исключающая фактор критической инфраструктуры. В Киеве работает система из 6 групп, а также белой, серой и черной зон. Потребителям рекомендуется не рассчитывать на наличие электроэнергии в серых зонах, особенно в пиковые часы.

"Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни нужно исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы", - подчеркнул он., что в белой зоне электроснабжения должно быть стабильным.

При отсутствии света потребителям рекомендуется подавать электронную заявку на сайте сетей для проверки возможных причин отключения.

В "Укрэнерго" добавляют, что 25 июня будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. При этом с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечивают равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определение и применение предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят: