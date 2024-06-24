Готово ли электрооборудование к работе в жаркий период: результаты проверки

Государственная инспекция энергетического надзора провела мониторинг готовности операторов системы распределения к работе в условиях жары.

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Об этом сообщила пресс-служба Госэнергонадзора.

Отмечается, что представители ведомства осуществили мониторинг технической готовности к работе в условиях высоких температур основного оборудования подстанций (ПС) и электрических сетей напряжением 35-110 (150) кВ у 31 оператора систем распределения (ОСР).

Как отмечают в Госэнергонадзоре, в жаркий период электрооборудование ВС испытывает дополнительную нагрузку. Жара может привести к перегреву и выходу из строя трансформаторов, выключателей, кабелей и другого оборудования.

"Поэтому эффективная работа электрооборудования напрямую зависит от качества выполненных мероприятий по подготовке к работе в таких условиях. В первую очередь это касается приведения технического состояния оборудования в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики", - подчеркивают в ведомстве.

Какие проблемы обнаружила инспекция

В общей сложности представителями Госэнергонадзора зафиксировано 2 372 замечания, из них ОСР оперативно устранили около двух тысяч.

Подавляющее большинство замечаний касалось:

невыполнение планов капитального ремонта и технического обслуживания ВС (12 ОСР);

несоблюдение графиков: профилактических испытаний электроустановок ПС (10 ОСР), тепловизионного контроля электроустановок ПС (5 ОСР), технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики (9 ОСР);

несоответствия уровня масла в маслонаполненных аппаратах требованиям нормативно-правовых актов, правил и проектных решений (25 ОСР);

неудовлетворительного технического состояния: оливоприемников, трубопроводов и резервуаров для аварийного слива трансформаторного масла (20 ОСР), систем охлаждения силовых трансформаторов (25 ОСР).

Госэнергонадзор отмечает, что успешное прохождение периода высоких температур и обеспечение надежного распределения электрической энергии возможно только при соблюдении требований нормативно-правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики и проектных решений.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, не подлежащих отключению света. Его представят до 1 июля.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечивают равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определение и применение предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят: