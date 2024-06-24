Ожидает ли украинцев новое повышение тарифов на электроэнергию: что говорят в Минэнерго

В Министерстве энергетики опровергают информацию, что недавнее повышение тарифов на свет было только первым этапом и уверяют, что сейчас речь не идет о повышении тарифов на электроэнергию.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, отвечая на вопрос, что якобы повышение, которое произошло в конце мая, это лишь первый этап, и что следующим этапом станет цена 8 грн, передает Укринформ.

Пока нет планов относительно нового повышения тарифов

"Это неправда. Любое решение о тарифе принимается правительством, и оно имеет срок действия. Сейчас, если вы посмотрите на это решение, то оно было принято на год. Когда будет повышение? Через год? Давайте доживем до следующего месяца, потом проживем зиму, например", – подчеркнул министр.

По его мнению, в ситуации войны вообще непрофессионально давать какие-то прогнозы на год, а энергетика является второй целью после ВСУ.

Отвечая на вопрос о том, что правительство повысило тарифы для населения более чем на 60% и по данным от экспертов о том, что 85% этих средств идет "Энергоатома", остальное - "Укргидроэнерго", Галущенко констатировал, что на самом деле - это попытка манипулировать данным.

"У нас есть опыт повышения в прошлом году, и тоже такие манипулирования происходили. Посмотрите на фамилии экспертов, на их прогнозы в прошлом году – и увидите, что они никоим образом не оправдались. На самом деле поднятие тарифов уменьшает услугу для этих компаний", – пояснил министр.

Он уточнил, что уменьшение услуги позволяет сделать несколько вещей, в частности, стабилизировать рынок.

"Если вы посмотрите, как распределяется нагрузка, за счет уменьшения услуги... У нас, к сожалению, очень существенные удары получила компания "Укргидроэнерго". Так вот, эта услуга распределена таким образом, что ключевая нагрузка – а в определенные периоды это 90 % – полагается на "Энергоатом". То есть, "Укргидроэнерго" будет иметь дополнительный ресурс для восстановления", – подчеркнул глава Минэнерго.

Он добавил, что не может в деталях и гигаваттах говорить о потерях, "но потери сегодня в гидрогенерации очень велики, потому что враг постоянно атакует гидроэнергетику".

Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.

Как считают эксперты, решение о повышении тарифов было неизбежным, поскольку речь шла не столько о возобновлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины. Детальнее о том, спасет ли это украинскую энергетику, читайте в статье Delo.ua.