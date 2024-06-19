"Укргидроэнерго" планирует восстановить 1 ГВт генерации до зимы, еще 2,5 ГВт - в перспективе

Компания "Укргидроэнерго" решила восстановить 1 ГВт генерации электроэнергии к зиме и построить еще 2,5 ГВт мощностей в будущем, поскольку около 45% мощностей было уничтожено российскими войсками.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С начала полномасштабного вторжения станции "Укргидроэнерго" потерпели 118 ракетных ударов. Сейчас компания имеет краткосрочные планы на интенсивное восстановление 1000 МВт мощностей, что необходимо для нормального прохождения осенне-зимнего периода.

В долгосрочных планах предусмотрено строительство 2500 МВт новых мощностей, включая достройку Днестровской ГАЭС и строительство Каневской ГАЭС. Важным проектом является восстановление Каховской ГЭС.

Компания активизирует сотрудничество с международными партнерами по скорейшему восстановлению энергетической инфраструктуры и накапливает водные ресурсы для поддержки энергосистемы в тяжелые месяцы.

Специалисты "Укргидроэнерго" постоянно анализируют текущую ситуацию в энергосистеме для принятия обоснованных решений по дальнейшим действиям. Несмотря на сложные условия, украинская гидроэнергетика делает все возможное для обеспечения стабильного энергоснабжения зимой.

Добавим, сейчас компания "Укргидроэнерго" подготовила проект временного гидроузла на месте уничтоженной россиянами Каховской гидроэлектростанции. В "Укргидроэнерго" объяснили, что важно восстановить дамбу Каховской ГЭС - если этого не сделать, то территория бывшего Каховского водохранилища останется болотистой местностью.

Напомним, российские кафиры 6 июня 2023 года взорвали ранее заминированную ими же дамбу Каховской ГЭС, уничтожив 11 из 28 пролетов сооружения. Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва русскими оккупационными войсками. На строительство новой гидроэлектростанции на ее месте Украине может потребоваться минимум $1 млрд и 5 лет.