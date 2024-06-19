"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт генерації до зими, ще 2,5 ГВт - у перспективі

Компанія "Укргідроенерго" вирішила відновити 1 ГВт генерації електроенергії до зими та побудувати ще 2,5 ГВт потужностей у майбутньому, оскільки близько 45% потужностей було знищено російськими військами.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення станції "Укргідроенерго" зазнали 118 ракетних ударів. Наразі компанія має короткострокові плани на інтенсивне відновлення 1000 МВт потужностей, що є необхідним для нормального проходження осінньо-зимового періоду.

У довгострокових планах передбачено будівництво 2500 МВт нових потужностей, включаючи добудову Дністровської ГАЕС та будівництво Канівської ГАЕС. Важливим проектом є також відбудова Каховської ГЕС.

Компанія активізує співпрацю з міжнародними партнерами для якнайшвидшого відновлення енергетичної інфраструктури та накопичує водні ресурси для підтримки енергосистеми у важкі місяці.

Фахівці "Укргідроенерго" постійно аналізують поточну ситуацію в енергосистемі для прийняття обґрунтованих рішень щодо подальших дій. Попри складні умови, українська гідроенергетика робить усе можливе для забезпечення стабільного енергопостачання взимку.

Додамо, наразі компанія "Укргідроенерго" підготувала проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської гідроелектростанції. В "Укргідроенерго" пояснили, що важливо відновити греблю Каховської ГЕС - якщо цього не зробити, то територія колишнього Каховського водосховища залишиться болотистою місцевістю.

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня 2023 року підірвали раніше заміновану ними ж греблю Каховської ГЕС, знищивши 11 з 28 прольотів споруди. Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами. На будівництво нової гідроелектростанції на її місці Україні може знадобитись мінімум $1 млрд і 5 років.