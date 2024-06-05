"Укргідроенерго" розробило проєкт тимчасової споруди на місці Каховської ГЕС

Компанія "Укргідроенерго" підготувала проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської гідроелектростанції.

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Про це сказав гендиректор компанії Ігор Сирота в ефірі єдиного телемарафону, передає Liga.net.

"Після підриву було рішення Ставки й уряду, що потрібне проєктне рішення для відновлення станції і хоча б тимчасового з'єднання правого і лівого берега для того, щоб зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, готові для реалізації", – сказав він.

Водночас, за його словами, роботи будуть можливі не раніше, ніж буде деокупована ця територія.

Сирота за останній рік не поміняв свою думку – він вважає, що водосховище потрібно відновити.

"Каховське водосховище для енергетиків потрібне в третю-четверту чергу, не в першу. В першу це потрібно тому, що ми втратили 35% запасів прісної води України, це було найбільше водосховище в Європі. Ми втратили воду для чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська і Миколаївська. І плюс Крим. Ми втратили судноплавство. Ми втратили можливість закачувати воду в ставки охолодження ЗАЕС", – сказав очільник "Укргідроенерго".

Експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС

18 липня 2023 року під час засідання уряду було схвалено рішення про початок експериментального проєкту з відновлення Каховської гідроелектростанції (ГЕС), яка була знищена російськими окупантами.

Згідно з оголошеним планом, проєкт з відновлення передбачає два етапи та триватиме протягом двох років. На першому етапі будуть розроблені всі необхідні інженерні конструкції, а також буде підготовлена база для подальшого відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де знаходиться Каховська ГЕС, і буде включати фактичні будівельні роботи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство економіки буде відповідальним за координацію проєкту, а державне підприємство "Укргідроенерго" виступатиме замовником робіт. Рішення щодо підготовки до відновлення було прийняте після консультацій з експертами та спеціалістами.

В "Укргідроенерго" пояснили, чому важливо відновити греблю Каховської ГЕС - якщо цього не зробити, то територія колишнього Каховського водосховища залишиться болотистою місцевістю.

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня 2023 року підірвали раніше заміновану ними ж греблю Каховської ГЕС, знищивши 11 з 28 прольотів споруди. Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами. На будівництво нової гідроелектростанції на її місці Україні може знадобитись мінімум $1 млрд і 5 років.