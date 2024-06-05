"Укргидроэнерго" разработало проект временного сооружения на месте Каховской ГЭС

Компания "Укргидроэнерго" подготовила проект временного гидроузла на месте уничтоженной россиянами Каховской гидроэлектростанции.

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Об этом сказал гендиректор компании Игорь Сирота в эфире Единого телемарафона, передает Liga.net.

"После подрыва было решение Ставки и правительства, что нужно проектное решение для восстановления станции и хотя бы временного соединения правого и левого берега для того, чтобы остановить износ водохранилища. Такие проекты временных гидросооружений уже есть, готовы к реализации", – сказал он.

В то же время, по его словам, работы будут возможны не раньше, чем будет деоккупирована эта территория.

Сирота за последний год не поменял свое мнение – он считает, что водохранилище нужно восстановить.

"Каховское водохранилище для энергетиков нужно в третью-четвертую очередь, не в первую. В первую это нужно потому, что мы потеряли 35% запасов пресной воды Украины, это было самое большое водохранилище в Европе. Мы потеряли воду для четырех областей: Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Николаевская. И плюс Крым. Мы потеряли судоходство. Мы потеряли возможность закачивать воду в пруды охлаждения ЗАЭС", - сказал глава "Укргидроэнерго".

Экспериментальный проект по восстановлению Каховской ГЭС

18 июля 2023 года во время заседания правительства было одобрено решение о начале экспериментального проекта по восстановлению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая была уничтожена российскими оккупантами.

Согласно объявленному плану, проект по восстановлению предусматривает два этапа и продлится в течение двух лет. На первом этапе будут разработаны все необходимые инженерные конструкции, а также будет подготовлена база для последующего обновления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где находится Каховская ГЭС, и будет включать в себя фактические строительные работы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство экономики будет ответственно за координацию проекта, а государственное предприятие "Укргидроэнерго" будет выступать заказчиком работ. Решение о подготовке к восстановлению было принято после консультаций с экспертами и специалистами.

В "Укргидроэнерго" объяснили, почему важно восстановить дамбу Каховской ГЭС - если этого не сделать, то территория бывшего Каховского водохранилища останется болотистой местностью.

Напомним, российские оккупанты 6 июня 2023 года взорвали ранее заминированную ими же дамбу Каховской ГЭС, уничтожив 11 из 28 пролетов сооружения. Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва оккупационными войсками. На строительство новой гидроэлектростанции на ее месте Украине может потребоваться минимум $1 млрд и 5 лет.