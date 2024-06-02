Из-за подрыва кафирами Каховской ГЭС в Украине находятся под угрозой 600 тыс га водно-болотных угодий

В Украине из-за подрыва российской армией Каховской ГЭС уничтожено почти 10 тыс. га водно-болотных угодий (ВБУ), а в зоне риска находятся 600 тыс. га водно-болотных угодий международного значения.

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Об этом сообщила пресс-служба Минсреды со ссылкой на первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого.

На рабочем заседании Минсреды международные эксперты, украинские ученые и представители природоохранных общественных организаций обсудили чрезвычайную экологическую ситуацию в Украине, связанную с повреждением Рамсарских угодий в результате агрессии Российской Федерации.

Отмечается, что войска РФ используют территории ценных ВБУ для оборудования позиций, уничтожая уникальное биоразнообразие этих территорий.

Краснолуцкий отметил, что существует необходимость постоянного мониторинга за ВБУ и создания специальной методологии, которая позволит зафиксировать весь ущерб, причиненный ВБУ войной, рассчитать убытки и оценить сроки и возможности их восстановления.

"Надеюсь, что эта рабочая встреча при участии международных экспертов-консультантов существенно расширит спектр свидетельств о нанесенном российской агрессией ущербе ВБУ и природе Украины в целом, будет способствовать выполнению Резолюции Конференции Договаривающихся Сторон Рамсарской конвенции под № 14.20. Спасибо всем за международную поддержку в таком важном деле", - отметил заместитель председателя Минсреды.

Справка

Рамсарское угодье – это водно-болотное угодье международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией, международным экологическим соглашением, подписанным 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар под эгидой ЮНЕСКО. Соглашение вступило в силу 21 декабря 1975 года, когда его ратифицировало достаточное количество стран.

Еще во времена СССР статус водно-болотных угодий международного значения был предоставлен четырем ВБУ Украины (Ягорлыцкий залив, Тендровский залив, Каркинитский залив и Дунайские плавни) общей площадью 211 тыс. га. Во времена независимости количество ВБУ международного значения в Украине возросло до 39, их общая площадь – 786 321 га.

Напомним, российские оккупанты 6 июня взорвали ранее заминированную ими же дамбу Каховской ГЭС, уничтожив 11 из 28 пролетов сооружения. Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва русскими оккупационными войсками. На строительство новой гидроэлектростанции на ее месте Украине может потребоваться минимум $1 млрд и 5 лет.

По словам министра окружающей среды Руслана Стрельца, большая вода зацепила земли Изумрудной сети и Рамсарское угодье, которые имеют мировое значение благодаря их уникальному биоразнообразию, флору и фауну ННП "Нижнеднепровский" - 120 охраняемых ценных видов. В результате российского террора на территории нацпарка погибают животные, а среды их существования и размножения исчезают.