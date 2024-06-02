Через підрив окупантами Каховської ГЕС в Україні перебувають під загрозою 600 тис га водно-болотних угідь

В Україні через підрив російською армією Каховської ГЕС знищено майже 10 тис га водно-болотних угідь (ВБУ), а у зоні ризику перебувають 600 тис. га водно-болотних угідь міжнародного значення.

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Про це повідомила пресслужба Міндовкілля з посиланням на першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького.

На робочому засіданні Міндовкілля міжнародні експерти, українські науковці та представники природоохоронних громадських організацій обговорили надзвичайну екологічну ситуацію в Україні, пов’язану з пошкодженням Рамсарських угідь внаслідок агресії Російської Федерації.

Зазначається, що війська РФ використовують території цінних ВБУ для обладнання позицій, знищуючи унікальне біорізноманіття цих територій.

Краснолуцький зауважив, що існує необхідність постійного моніторингу за ВБУ та створення спеціальної методології, яка надасть можливість зафіксувати всю шкоду, завдану ВБУ війною, розрахувати збитки та оцінити терміни та можливості їх відновлення.

"Сподіваюся, що ця робоча зустріч за участі міжнародних експертів-консультантів суттєво розширить спектр свідчень про нанесену російською агресією шкоду ВБУ та природі України в цілому, сприятиме виконанню Резолюції Конференції Договірних Сторін Рамсарської конвенції за № 14.20. Дякую всім за міжнародну підтримку у такій важливій справі" – зазначив заступник голови Міндовкілля.

Довідка

Рамсарське угіддя - це водно-болотне угіддя міжнародного значення відповідно до Рамсарської конвенції, міжнародної екологічної угоди, підписаної 2 лютого 1971 року в іранському місті Рамсар під егідою ЮНЕСКО. Угода набула чинності 21 грудня 1975 року, коли її ратифікувала достатня кількість країн.

Ще за часів СРСР статус водно-болотних угідь міжнародного значення було надано чотирьом ВБУ України (Ягорлицька затока, Тендрівська затока, Каркінітська затока і Дунайські плавні) загальною площею 211 тис. га. За часів незалежності кількість ВБУ міжнародного значення в Україні зросла до 39, їхня загальна площа - 786 321 га.

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня підірвали раніше заміновану ними ж греблю Каховської ГЕС, знищивши 11 з 28 прольотів споруди. Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами. На будівництво нової гідроелектростанції на її місці Україні може знадобитись мінімум $1 млрд і 5 років.

За словами міністра довкілля Руслана Стрільця, велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарське угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю, флору й фауну ННП "Нижньодніпровський" - 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають.