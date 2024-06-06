Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю завдано шкоди на 78 млрд грн

За останніми підрахунками підрив греблі Каховської ГЕС спричинив екологічні збитки на суму приблизно 78 мільярдів гривень, проте повну картину збитків можна буде оцінити лише після деокупації півдня України.

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Про це час пресконференції повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба, пише "Укрінформ".

"Розрахована шкода внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становить близько 78 мільярдів гривень. Ми чекаємо на деокупацію, щоб можна було розрахувати ці збитки у повній мірі", - зазначив Заруба.

Як розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, найбільше постраждали території саме на лівому березі Дніпра, з яких більша частина (а саме 60%) наразі перебувають в окупації.

"Тільки після комплексної оцінки ми будемо мати повну картину того, що відбулося, що ми втратили чи не втратили назавжди, і що ми будемо робити з Каховською ГЕС після війни", - додав Краснолуцький.

Він наголосив, що при Міндовкілля створена науково-технічна рада, до складу якої увійшли відомі науковці у природоохоронній сфері. Вони працюють над пропозиціями щодо збереження екологічних аспектів та підготовки планів для майбутнього відновлення Каховського водосховища та ГЕС.

Зазначається, що академіки мають підготувати пропозиції щодо того, чи варто відновлювати Каховське водосховище та гідроелектростанціє, а якщо так, то в яких об'ємах. Після того, як будуть готові їхні розрахунки, Міндовкілля планує провести громадські обговорення.

Радник генерального прокурора Максим Попов повідомив, що наразі слідчі Служби безпеки та Національної поліції України проводять досудове розслідування за фактом підриву греблі, що сталося 6 червня 2023 року.

"Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України – стаття 438, порушення законів та звичаїв війни, тобто воєнний злочин, та за фактом екоциду, стаття 441. Україна є однією з небагатьох країн світу, які криміналізували екоцид як злочин. У нашому Кримінальному кодексі цей злочин класифікується як "злочин проти міжнародного миру, безпеки та правопорядку", - підкреслив Попов.

Додамо, наразі компанія "Укргідроенерго" підготувала проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської гідроелектростанції. В "Укргідроенерго" пояснили, що важливо відновити греблю Каховської ГЕС - якщо цього не зробити, то територія колишнього Каховського водосховища залишиться болотистою місцевістю.

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня 2023 року підірвали раніше заміновану ними ж греблю Каховської ГЕС, знищивши 11 з 28 прольотів споруди. Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами. На будівництво нової гідроелектростанції на її місці Україні може знадобитись мінімум $1 млрд і 5 років.