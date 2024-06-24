Чи очікує українців нове підвищення тарифів на електроенергію: що кажуть в Міненерго

У Міністерстві енергетики спростовують інформацію, що нещодавнє підвищення тарифів на світло було лише першим етапом та запевняють, що наразі не йде мова про підвищення тарифів на електроенергію.

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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко відповідаючи на питання, що нібито підвищення, яке відбулося в кінці травня, це лише перший етап, і що наступним етапом стане ціна 8 грн, передає Укрінформ.

Наразі немає планів щодо нового підвищення тарифів

"Це неправда. Будь-яке рішення про тариф приймається урядом, і воно має термін дії. Зараз, якщо ви подивитеся на це рішення, то воно було прийнято на рік. Коли буде підвищення? Через рік? Давайте доживемо до наступного місяця, потім проживемо зиму, наприклад", - підкреслив міністр.

На його думку, у ситуації війни взагалі непрофесійно давати якісь прогнози на рік, а енергетика наразі є другою ціллю після ЗСУ.

Відповідаючи на питання щодо того, що уряд підвищив тарифи для населення більш ніж на 60% і щодо даних від експертів про те, що 85% цих коштів іде "Енергоатому", решта — "Укргідроенерго", Галущенко констатував, що насправді - це намагання маніпулювати даними.

"Ми маємо досвід підвищення минулого року, і теж такі маніпулювання відбувалися. Подивіться на прізвища експертів, на їхні прогнози минулого року – і побачите, що вони жодним чином не справдилися. Насправді підняття тарифів зменшує послугу для цих компаній", – пояснив міністр.

Він уточнив, що зменшення послуги дає можливість зробити кілька речей, зокрема, стабілізувати ринок.

"Якщо ви подивитеся, як розподіляється навантаження, за рахунок зменшення послуги... У нас, на жаль, дуже суттєвих ударів зазнала компанія "Укргідроенерго". Так ось, ця послуга розподілена таким чином, що ключове навантаження – а в певні періоди це 90% – покладається на "Енергоатом". Тобто, "Укргідроенерго" буде мати додатковий ресурс для відновлення", – наголосив очільник Міненерго.

Він додав, що не може у деталях і гігаватах говорити про втрати, "але втрати сьогодні у гідрогенерації дуже великі, бо ворог постійно атакує гідроенергетику".

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%: чи можна було цього уникнути

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

Як вважають експерти, рішення про підвищення тарифів було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України. Детальніше про те, чи врятує це українську енергетику, читайте в статті Delo.ua.