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Чи готове електрообладнання до роботи у спекотний період: результати перевірки
Державна інспекція енергетичного нагляду провела моніторинг готовності операторів системи розподілу до роботу під час спеки.
Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.
Зазначається, що представники відомства здійснили моніторинг технічної готовності до роботи в умовах високих температур основного обладнання підстанцій (ПС) та електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ у 31 оператора систем розподілу (ОСР).
Як наголошують в Держенергонагляді, у спекотний період електрообладнання ПС зазнає додаткового навантаження. Спека може призвести до перегріву та виходу з ладу трансформаторів, вимикачів, кабелів та іншого обладнання тощо.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Тож ефективна робота електрообладнання безпосередньо залежить від якості виконаних заходів з підготовки до роботи у таких умовах. Першочергово це стосується приведення технічного стану обладнання у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики", - підкреслюють у відомстві.
Які проблеми виявила інспекція
Загалом представниками Держенергонагляду зафіксовано 2 372 зауваження, з них ОСР оперативно усунули близько двох тисяч.
Переважна більшість зауважень стосувалася:
- невиконання планів капітального ремонту та технічного обслуговування ПС (у 12 ОСР);
- недотримання графіків: профілактичних випробувань електроустановок ПС (10 ОСР), тепловізійного контролю електроустановок ПС (5 ОСР), технічного обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (9 ОСР);
- невідповідності рівня оливи в оливонаповнених апаратах вимогам нормативно-правових актів, правил та проєктних рішень (25 ОСР);
- незадовільного технічного стану: оливоприймачів, трубопроводів та резервуарів для аварійного зливу трансформаторної оливи (20 ОСР), систем охолодження силових трансформаторів (25 ОСР).
Держенергонагляд зауважує, що успішне проходження періоду високих температур та забезпечення надійного розподілу електричної енергії можливе лише за умови дотримання вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики та проектних рішень.
Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням світла. Його представлять до 1 липня.
Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла
Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.
Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.
Сюди входять:
- Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.
- Заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.
- Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.
- Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.
- Підприємства з неперервним циклом виробництва.
- Електронні комунікаційні мережі.
- Органи державної влади, такі як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).