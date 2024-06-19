Перелік об’єктів, де не вимикатимуть світло, підготують до 1 липня

Процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури, де не вимикатимуть електроенергію, завершиться до 1 липня.

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Про це повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

Перелік об’єктів критичної інфраструктури пропонується розділити за сезонами

Зазначається, що наразі процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням відбувається у кожній області.

"Це досить копітка робота, яка потребує аналізу умов електропостачання сотень споживачів. Очікуємо, що загалом цей процес завершиться до 1 липня", - зауважив Слободян.

Він уточнив, що в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів.

"Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших", – пояснив Слободян.

Він також повідомив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий.

"Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень", – підкреслив Слободян.

Розглядається можливість ручного перемикання

Крім того, там, де не можна заживити об’єкти на різні лінії електропередачі, розглядається можливість ручного перемикання у випадку застосування графіків відключень. Зокрема, така практика застосовувалась взимку 2022 - 2023 років, яка досить ефективна для досягнення соціальної справедливості. Таке перемикання здійснюється у мережі середньої напруги 10 кВ.

"На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас повністю автоматизовані й далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати в якийсь розподільний пункт і там вже на місці вимкнути частину лінії. Це, звичайно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу", – зауважив він.

Графіки відключення: у серпні ситуація покращиться

Щодо графіків погодинних відключень Руслан Слободян нагадав, що наразі тривають обов’язкові планові ремонти на енергоблоках АЕС. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії.

Полегшення, за словами голови Слободяна, очікується у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням світла.

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

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