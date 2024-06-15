Українців попередили про погіршення ситуації в енергетиці: до чого готуватися

Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього, оскільки розпочнеться ремонтна кампанія на енергоблоках АЕС.

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Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він наголосив, що відключень електроенергії не вдасться уникнути через прогнозоване зростання споживання у зв'язку зі спекою, а також виведення чергового енергоблоку АЕС у ремонт.

Ремонти на АЕС

"Ми будемо мати справу вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині 20-х чисел червня ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", - зауважив Кудрицький.

Він пояснив, що ремонти - це кампанія перезавантаження палива. Тому такий процес перенести не можна, адже коли паливо перегорає, його потрібно міняти, і, за його словами, відтермінувати цей процес неможливо.

"Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", - підкреслив Кудрицький.

Чого очікувати взимку?

Як наголосив очільник "Укренерго", зима буде дуже складною. Адже влітку в Україні споживання зазвичай на 35% менше, ніж взимку.

"Якщо ми маємо дефіцит навіть зараз, то очевидно, що зима принесе ще більше проблем, пов’язаних з тим, як покрити дефіцит і забезпечити попит на електроенергію. Ми повинні акумулювати всі ресурси, які ми можемо. Україна також звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти відновити пошкоджені електростанції. Це збільшить шанси України пройти зиму з мінімальними проблемами", - розповів Кудрицький.

Які перспективи відновлення?

В "Укренерго" сподіваються, що вдасться відновити хоча б частину енергетичного обладнання, яке було пошкоджене, до початку зимового сезону.

Але Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.

Також повідомлялося, що енергетики допускають ситуації, коли взимку у домівках українців буде світло лише п'ять-шість годин на день, але все буде залежати від обставин.