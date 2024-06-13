Харківщина отримає 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми

Уряд 13 червня виділив Харкову та області додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми регіону.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів", - зауважив Шмигаль.

Він додав, що Уряд на центральному рівні продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми.

За словами прем'єр-міністра, в основі цього плану два принципи: перший - це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий - це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло.

Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки.

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.