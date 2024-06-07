Харків отримає газопоршневу енергетичну установку для вироблення тепла та електроенергії

Група “Нафтогаз” передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку Deutz, яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що ця установка побудована у 2007 році, проте не експлуатувалася.

Зараз вона реально може допомогти прифронтовому місту-мільйоннику під час війни та забезпечити теплом й електроенергією мешканців.

"Тому, коли місто Харків попросило передати цю установку – в нас не було жодних вагань. Зараз там вона точно потрібніша», – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Він додав, що встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень – один із підходів, який застосовує Харків для подолання наслідків постійних обстрілів росіян, що руйнують енергосистему міста.

Це зробить місто менш вразливим, дасть змогу забезпечити «острівність» теплопостачання, енергобезпеку та енергоефективність. Це особливо важливо для підготовки до наступного опалювального сезону.

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло.

Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки.

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.