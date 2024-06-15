Украинцев предупредили об ухудшении ситуации в энергетике: к чему готовиться

На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой, поскольку начнется ремонтная кампания на энергоблоках АЭС.

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Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он подчеркнул, что отключений электроэнергии не удастся избежать из-за прогнозируемого роста потребления в связи с жарой, а также выведения очередного энергоблока АЭС в ремонт.

Ремонты на АЭС

"Мы будем иметь дело уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине 20-х чисел июня еще будем иметь дополнительный шаг по снижению мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - отметил Кудрицкий.

Он пояснил, что ремонты – это кампания перезагрузки топлива. Поэтому такой процесс перенести нельзя, ведь когда горючее топливо, его нужно менять, и, по его словам, отсрочить этот процесс невозможно.

"Поэтому, поскольку топливо имеет способность производить энергию только определенное время, когда оно выгорает - его нужно точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то "подвинуть" во времени. Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю такой ремонт, но точно его не можно полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", – подчеркнул Кудрицкий.

Чего ждать зимой?

Как отметил глава "Укрэнерго", зима будет очень сложной. Ведь летом в Украине потребление обычно на 35% меньше, чем зимой.

"Если у нас есть дефицит даже сейчас, то очевидно, что зима принесет еще больше проблем, связанных с тем, как покрыть дефицит и обеспечить спрос на электроэнергию. Мы должны аккумулировать все ресурсы, которые мы можем. Украина также обращается к международным партнерам с просьбой помочь восстановить поврежденные электростанции. Это увеличит шансы Украины пройти зиму с минимальными проблемами", – рассказал Кудрицкий.

Каковы перспективы обновления?

В "Укрэнерго" надеются, что удастся восстановить хотя бы часть поврежденного энергетического оборудования до начала зимнего сезона.

Но Украине необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что россияне не перестают атаковать энергетическую инфраструктуру.

Заметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС будут зимой работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.

Также сообщалось, что энергетики допускают ситуации, когда зимой в домах украинцев будет светло только пять-шесть часов в день, но все будет зависеть от обстоятельств.