ЄБРР може збільшити фінансування для відновлення енергосистеми України

Європейський банк реконструкції та розвитку вивчає збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичний дефіцит електроенергії перед третьою зимою війни.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Вloomberg.

Цього місяця ЄБРР виділив 300 млн євро енергокомпаніям на ремонт та будівництво нових децентралізованих потужностей. Проте, за словами президента банку Оділь Рено-Бассо, фінансування може зрости.

" Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вище. Ми досліджуємо, як ми можемо надати підтримку та розвинути систему виробництва електроенергії", - заявила вона в інтерв'ю у Києві.

За її словами, ЄБРР продовжить надавати підтримку від 1,5 до 2 мільярдів євро на рік для інфраструктури, енергетичної безпеки, відновлення та модернізації. Після того, як Росія відійшла від переважної атаки на енергетичні мережі до знищення електростанцій, бізнесу необхідно диверсифікувати постачання.

Рено-Бассо вважає, що прогноз фінансування України до кінця 2023р. стабільний, адже партнери виконають зобов'язання. Однак 2025 рік, особливо зима, буде складним періодом, потрібна ясність щодо покриття дефіциту.

Через російські удари Україна втратила 80% вугільної генерації та третину гідроелектростанцій, що змусило запровадити відключення світла. Центробанк скоротив прогноз зростання економіки частково через атаки на енергооб'єкти.

Українська енергетика отримає понад $1 млрд додаткової допомоги

Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України за участю представників 25 країн. Тоді було оголошено про додаткову підтримку на суму понад 1 млрд доларів.

Крім того, країни-партнери наголосили на важливості збільшення експорту електроенергії в Україну ENTSO-E та посилення зусиль з надання обладнання для ремонтів до зими 2024/2025 років.

"Ми посилимо зусилля для зміцнення фізичного захисту основних компонентів енергетичної мережі, протиповітряної оборони, яка є критично важливою для захисту населення, економіки та безпеки України; а також імплементації рішень з децентралізації та встановлення обладнання розподіленої генерації електроенергії",- зазначили країни-партнери

Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.