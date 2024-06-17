ЕБРР может увеличить финансирование для возобновления энергосистемы Украины

Европейский банк реконструкции и развития изучает поддержку, чтобы помочь Украине преодолеть критический дефицит электроэнергии перед третьей зимой войны.

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Об этом пишет Вloomberg.

В этом месяце ЕБРР выделил 300 млн. евро энергокомпаниям на ремонт и строительство новых децентрализованных мощностей. Однако, по словам президента банка Одиль Рено-Бассо, финансирование может возрасти.

"Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше. Мы исследуем, как мы можем оказать поддержку и развить систему производства электроэнергии", - заявила она в интервью в Киеве.

По ее словам, ЕБРР продолжит оказывать поддержку от 1,5 до 2 миллиардов евро в год для инфраструктуры, энергетической безопасности, восстановления и модернизации. После того, как Россия отошла от подавляющей атаки на энергетические сети до уничтожения электростанций, бизнесу необходимо диверсифицировать поставки.

Рено-Бассо считает, что прогноз финансирования Украины до конца 2023г. стабильный, ведь партнеры выполнят обязательства. Однако 2025 год, особенно зима, будет сложным периодом, нужна ясность по поводу покрытия дефицита.

Из-за российских ударов Украина потеряла 80% угольного поколения и треть гидроэлектростанций, что заставило ввести отключение света. Центробанк сократил прогноз роста экономики частично из-за атак на энергообъекты.

Украинская энергетика получит более $1 млрд дополнительной помощи

Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран. Тогда было объявлено о дополнительной поддержке на сумму более 1 млрд долларов.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.

"Мы усилим усилия для укрепления физической защиты основных компонентов энергетической сети, противовоздушной обороны, которая критически важна для защиты населения, экономики и безопасности Украины; а также имплементации решений по децентрализации и установке оборудования распределенной генерации электроэнергии", - отметили страны-партнеры.

Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого уже Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.