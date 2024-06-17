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Категория
Энергетика
Дата публикации

ЕБРР может увеличить финансирование для возобновления энергосистемы Украины

ЕБРР может увеличить финансирование для возобновления энергосистемы Украины
ЕБРР может увеличить финансирование для возобновления энергосистемы Украины

Европейский банк реконструкции и развития изучает поддержку, чтобы помочь Украине преодолеть критический дефицит электроэнергии перед третьей зимой войны.

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Об этом пишет Вloomberg.

В этом месяце ЕБРР выделил 300 млн. евро энергокомпаниям на ремонт и строительство новых децентрализованных мощностей. Однако, по словам президента банка Одиль Рено-Бассо, финансирование может возрасти.

"Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше. Мы исследуем, как мы можем оказать поддержку и развить систему производства электроэнергии", - заявила она в интервью в Киеве.

По ее словам, ЕБРР продолжит оказывать поддержку от 1,5 до 2 миллиардов евро в год для инфраструктуры, энергетической безопасности, восстановления и модернизации. После того, как Россия отошла от подавляющей атаки на энергетические сети до уничтожения электростанций, бизнесу необходимо диверсифицировать поставки.

Рено-Бассо считает, что прогноз финансирования Украины до конца 2023г. стабильный, ведь партнеры выполнят обязательства. Однако 2025 год, особенно зима, будет сложным периодом, нужна ясность по поводу покрытия дефицита.

Из-за российских ударов Украина потеряла 80% угольного поколения и треть гидроэлектростанций, что заставило ввести отключение света. Центробанк сократил прогноз роста экономики частично из-за атак на энергообъекты.

Украинская энергетика получит более $1 млрд дополнительной помощи

Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран. Тогда было объявлено о дополнительной поддержке на сумму более 1 млрд долларов.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.

"Мы усилим усилия для укрепления физической защиты основных компонентов энергетической сети, противовоздушной обороны, которая критически важна для защиты населения, экономики и безопасности Украины; а также имплементации решений по децентрализации и установке оборудования распределенной генерации электроэнергии", - отметили страны-партнеры.

Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого уже Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

Автор:
Татьяна Гойденко