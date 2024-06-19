Список объектов, где не будут выключать свет, подготовят к 1 июля

Процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры, где не будут выключать электроэнергию, завершится к 1 июля.

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Об этом сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.

Список объектов критической инфраструктуры предлагается разделить по сезонам

Отмечается, что процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением происходит в каждой области.

"Это достаточно кропотливая работа, которая требует анализа условий электроснабжения сотен потребителей. Ожидаем, что этот процесс завершится к 1 июля", - отметил Слободян.

Он уточнил, что во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях – более сотни потребителей.

"Логика процесса состоит в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время не создавая чрезмерной нагрузки на других", – пояснил Слободян.

Он также сообщил, что перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.

"Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него. Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть задействованы в графиках обесточений", - подчеркнул Слободян.

Рассматривается возможность ручного переключения

Кроме того, там, где нельзя питать объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений. В частности, такая практика применялась зимой 2022 – 2023 годов, которая достаточно эффективна для достижения социальной справедливости. Такое переключение осуществляется в сети среднего напряжения 10 кВ.

"К сожалению, на сегодняшний день не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте выключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения", – заметил он.

Графики отключения: в августе ситуация улучшится

По графикам почасовых отключений Руслан Слободян напомнил, что в настоящее время продолжаются обязательные плановые ремонты на энергоблоках АЭС. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работу. В ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация с поставкой электроэнергии.

Облегчение, по словам главы Слободяна, ожидается в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, не подлежащих отключению света.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечивают равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определение и применение предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят: