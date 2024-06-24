Критичний дефіцит електроенергії зберігатиметься щонайменше 6-8 тижнів - Yasno

Україна зіткнулася з критичним дефіцитом внутрішньої генерації електроенергії через російську агресію. Навіть максимальний імпорт не вирішує цю проблему.

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Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, ситуація ускладнюється залежністю енергосистеми від сонячної та вітрової генерації, що призводить до значних коливань протягом доби. Додатково, на атомних станціях проводяться ремонтні роботи, через що деякі блоки не працюють.

Очікується, що складна ситуація з дефіцитом електроенергії триватиме ще 6-8 тижнів, адже окрім проблем з генерацією, спостерігається зростання споживання через спеку.

Коваленко зазначив, що протягом останніх тижнів в Україні впроваджено нову логіку розподілу електроенергії між регіонами, яка виключає фактор критичної інфраструктури. У Києві діє система з 6 груп, а також білої, сірої та чорної зон. Споживачам рекомендується не розраховувати на наявність електроенергії в сірих зонах, особливо в пікові години.

"Графіки у Києві як були 6 груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години", - наголосив він і додав, що у білій зоні електропостачання має бути стабільним.

У разі відсутності світла споживачам рекомендується подавати електронну заявку на сайті мереж для перевірки можливих причин відключення.

В "Укренерго" додають, що 25 червня будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. При цьому, з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

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