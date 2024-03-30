У Міненерго розповіли, як триває співпраця з ENTSO-E

З тих пір, як Україна стала повноправною учасницею європейської енергосистеми ENTSO-E, яка дозволяє імпортувати електрику обсягом до 1,7 ГВт, ще не було жодного випадку, щоб держава запросила такий обсяг для власних потреб.

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Про це у коментарі "Суспільному" розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Відколи в нас дозволений імпорт цього обсягу (електроенергії — ред.), ми ніколи її не вибирали. Навіть зараз, коли в нас були обстріли та значні пошкодження. Водночас ми працюємо постійно з нашими партнерами для того, щоб збільшувати можливості як імпорту, так і експорту. Для цього потрібна і наша технічна підготовка, і технічна спроможність наших країн-сусідів, з якими, в принципі, відбувається цей обмін електроенергією. Тому ми активно над цим працюємо, і це є, в принципі, частиною продовження нашої повної інтеграції в європейську енергосистему", — сказала Гринчук.

Також вона повідомила, що енергетичні системи європейських держав наразі продовжують об'єднуватися.

За словами посадовиці, на даний момент немає конкретних цифр, наскільки значним може бути збільшення кількості електроенергії, яку Україна зможе імпортувати. При цьому, переговори щодо цього тривають.

"Це все процес, але ці переговори ведуться, і міністр енергетики Герман Галущенко особисто постійно зі своїми колегами міністрами із Єврокомісією обговорює ці питання. Йдеться не тільки про імпорт, а й можливість участі в інших європейських механізмах, для того щоби підтримати нашу енергетику як частину вже об'єднаної європейської енергосистеми", — пояснила Гринчук.

Імпорт електроенергії: синхронізація систем України та ЄС

Українська енергомережа синхронізувалася з європейською в березні 2022 року. Це відбулося через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом яких українська енергосистема працювала в ізольованому режимі.

Задля переходу на постійну синхронну роботу з ENTSO-E було потрібно, щоб "Укренерго" виконало всі умови, погоджені з Європою в 2017 році.

28 листопада 2023 року голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що процес синхронізації енергосистем України та Європи повністю завершено. Це означає, що мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України з 1200 до 1700 МВт.

Додамо, що з 1 березня 2024 року максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину.

Прогноз щодо експорту електроенергії на весну-2024

За оцінкою екс-очільниці Міненерго Ольги Буславець, мінімальний прогнозний обсяг експорту за період весняного профіциту становитиме 300 млн кВт·год.

Це засновано на песимістичній оцінці, що експорт становитиме в середньому 100 млн кВт·год на місяць. А в цілому прогноз на експорт перебуває в досить широкому коридорі, адже зовнішньоекономічна активність вітчизняної енергетики залежить від багатьох факторів. Зокрема – від темпів розширення дозволених потужностей на експорт – від 550 МВт (як і було обіцяно, до вже погоджених з Європейською мережею операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E 400 МВт додали ще 150 МВт) до 1500 МВт. А також – від обсягів профіциту електроенергії та кількості годин для експорту.

За словами Буславець, при оптимістичному сценарії обсяги експорту за період весняного профіциту можуть зрости до 2 млрд кВт·год, а як показали розрахунки, у разі успішної експортної кампанії Україна здатна заробити лише за три місяці весни щонайменше €60 млн.

Фото: ua.depositphotos.com