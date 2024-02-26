Оператори ENTSO-E збільшили максимальну спроможність України для експорту електроенергії до 550 МВт

З 1 березня максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Таке рішення сьогодні прийняли оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, збільшивши експортну спроможність міждержавних інтерконекторів на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Кудрицький додав, що українська електрика – популярний товар в Європі, який теж можна промаркувати made in Ukraine. Зараз Україна продає електроенергію всім країнам-сусідам: в Словаччину, Румунію, Угорщину, Польщу та Молдову. І обсяги експорту з середини лютого поступово зростають, а імпорту зменшуються.

За його словами, торгівля з іншими країнами зі зростаючою часткою експорту - наслідок того, що незважаючи на руйнування, вади регулювання і боргові проблеми на ринку, енергосистема все ж працює стабільно і є частиною великої європейської континентальної мережі. Можливості для цього створені: доступ до міждержавних інтерконекторів продається на спільних аукціонах за єдиними для всієї Європи правилами.

"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", - зазначив Кудрицький.

Прогноз щодо експорту електроенергії на весну-2024

Як писало Delo.ua у статті "Вузьке вікно можливостей: весна обіцяє Україні перспективи експорту електроенергії", за оцінкою екс-очільниці Міненерго Ольги Буславець, мінімальний прогнозний обсяг експорту за період весняного профіциту становитиме 300 млн кВт·год.

Це засновано на песимістичній оцінці, що експорт становитиме в середньому 100 млн кВт·год на місяць. А в цілому прогноз на експорт перебуває в досить широкому коридорі, адже зовнішньоекономічна активність вітчизняної енергетики залежить від багатьох факторів. Зокрема – від темпів розширення дозволених потужностей на експорт – від 550 МВт (як і було обіцяно, до вже погоджених з Європейською мережею операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E 400 МВт додали ще 150 МВт) до 1500 МВт. А також – від обсягів профіциту електроенергії та кількості годин для експорту.

За словами Буславець, при оптимістичному сценарії обсяги експорту за період весняного профіциту можуть зрости до 2 млрд кВт·год, а як показали розрахунки, у разі успішної експортної кампанії Україна здатна заробити лише за три місяці весни щонайменше €60 млн.