Операторы ENTSO-E увеличили максимальную способность Украины экспортировать электроэнергию до 550 МВт

С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Такое решение сегодня приняли операторы энергосистем континентальной Европы ENTSO-E, увеличив экспортную способность межгосударственных интерконнекторов на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Кудрицкий добавил, что украинское электричество – популярный товар в Европе, который тоже можно промаркировать made in Ukraine. Сейчас Украина продает электроэнергию всем странам-соседам: в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Молдову. И объемы экспорта с середины февраля постепенно растут, а импорт уменьшается.

По его словам, торговля с другими странами с растущей долей экспорта - следствие того, что, несмотря на разрушения, недостатки регулирования и долговые проблемы на рынке, энергосистема все же работает стабильно и является частью крупной европейской континентальной сети. Возможности для этого созданы: доступ к межгосударственным интерконнекторам продается на общих аукционах по единым для всей Европы правилам.

"Положительное решение ENTSO-E сегодня также свидетельствует, что мы продолжаем совершенствовать нашу энергосистему: выполняем технические условия европейских коллег для того, чтобы подготовить нашу энергетическую инфраструктуру к увеличенным объемам экспорта", - отметил Кудрицкий.

Прогноз по экспорту электроэнергии на весну-2024

Как писало Delo.ua в статье "Узкое окно возможностей: весна обещает Украине перспективы экспорта электроэнергии", по оценке экс-главы Минэнерго Ольги Буславец, минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита составит 300 млн кВтч.

Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВтч в месяц. В целом же прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт (как и было обещано, к уже согласованным с Европейской сетью операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E 400 МВт добавили еще 150 МВт) до 1500 МВт. А также - от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

По словам Буславец, при оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут вырасти до 2 млрд кВтч, а как показали расчеты, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны по меньшей мере €60 млн.