Узкое окно возможностей: весна обещает Украине перспективы экспорта электроэнергии

В марте-мае 2024 года Украина, по разным оценкам, способна экспортировать от 300 ГВт·час до 2 ТВт·ч электроэнергии. И, если не упустит этот шанс, сможет заработать на экспорте от €60 млн. Все будет зависеть от военной активности соседней страны, ценовой конъюнктуры и погоды.

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В течение прошлой недели Украина нарастила объемы экспорта электроэнергии в Молдову и возобновила – в Польшу, Румынию и Словакию. До этого последний раз в Польшу поставки ресурса осуществлялись 7 июня 2023 года, в Румынию и Словакию – 6 января 2024 года. По данным Energy Map, общий объем экспорта с 5 по 11 февраля 2024 г. увеличился до 10,2 тыс. МВт·час. Это почти в семь раз больше показателя предыдущей недели.

В целом в последние недели украинская энергосистема работает бездефицитно. В последний месяц зимы из-за потепления потребления электроэнергии в стране держится на достаточно низком для этого периода уровне.

Обычно весной в Украине появляется профицит электроэнергии, которую можно поставлять на внешние рынки. Этому, с одной стороны, способствует уменьшение потребления электроэнергии в стране в результате потепления. С другой стороны – увеличение количества солнечных дней позволяет солнечным электростанциям наращивать генерацию, а весеннее половодье заставляет гидроэнергетиков работать на полную мощность.

Вода и солнце должны создать экспортные объемы

Бывшая исполняющая обязанности энергетики кандидат технических наук Ольга Буславец оценивает минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита в 300 млн кВт·ч. Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВтч в месяц.

В целом, прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт ( к уже согласованных с Европейской сетью операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E 400 МВт в ближайшее время обещают добавить еще дополнительные 150 МВт ) до 1500 МВт. А также от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

"При оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут возрасти до 2 млрд кВт·ч" Ольга Бусловец Экс-глава Минэнерго

По ее расчетам, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны не менее €60 млн.

По мнению эксперта, профицит и экспорт электроэнергии возможны именно за счет активности гидрогенерации в период весеннего половодья и солнечного поколения в дневные часы.

С экс-министром согласен и эксперт энергетического рынка Виктор Видзиговский.

"Установленная мощность украинских гидроэлектростанций составляет примерно 3,7 ГВт. В среднем по году ГЭС работают где-то на 1 ГВт. Но во время половодья им часто нужно 24/7 работать с мощностью 2-3 ГВт, чтобы справиться с потоками воды. И это может быть месяц-два. Сейчас, по косвенным данным, вода уже есть". Виктор Видзиговский Эксперт по энергетике

Его слова подтверждают в компании "Укргидроэнерго", управляющей всеми гидроэлектростанциями страны.

"Несмотря на значительную выработку во время пиковых нагрузок в ноябре, декабре, январе, когда нам было необходимо работать, как в пик паводков, природа помогает восстановить достаточный уровень воды в водохранилищах по Днепру и Днестру. Пока наблюдаем существенное потепление". Игорь Сирота Гендиректор "Укргидроэнерго"

Профицит может не быть значительным

Небольшие объемы электроэнергии снова начали экспортироваться в первые выходные февраля. Но объемы поставок не позволяют говорить о налаживании системного процесса.

Как считает директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, хотя теплая погода и увеличение солнечных дней весной образуют некоторый профицит, он не будет слишком большим.

"Значительное количество блоков ТЭС и ТЭЦ у нас находится в аварийном состоянии, поэтому они будут выводиться в ремонт. Атомные блоки также этой зимой работали в полном составе и тоже будут ремонтироваться. Так что большого потенциала экспорта я не вижу. Максимум 500 МВт·час. Сейчас просто нет избыточных мощностей. За два года войны Украина потеряла 16 ГВт, и откуда взяться этому потенциалу?" Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова

Скептицизм по экспортным мощностям разделяет и эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип. Помимо необходимости ремонта энергоблоков, он обращает внимание на другие факторы.

"Во-первых, мы рискуем оказаться еще более ограниченными в своих мощностях, ведь враг активнее начал обстреливать инфраструктуру в конце января. Во-вторых, когда у нас будет расти солнечная генерация и в энергосистеме будет возникать профицит, то же самое будет и в Европе. далеко не весь дневной профицит мы сможем экспортировать" Андриан Прокип Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего

Откуда берутся бешеные деньги

В 2022 году, пока Украина еще не потеряла свои энергетические мощности в результате массированных обстрелов, ей удалось направить на европейский рынок 2574,6 тыс. МВт·ч электроэнергии. Тогда экспорт принес стране $589,2 млн. Этому способствовала большая маржа между ценами на электроэнергию в Европе и Украине. В тот период цены на европейском рынке достигали $400/МВт·ч, в Украине – $89/МВт·ч.

Из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов с октября 2022 года Украина приостановила экспорт электроэнергии, а возобновила его в значительно меньших объемах только в апреле 2023 года. В 2023 году общий объем экспорта электроэнергии уменьшился в 7 раз по сравнению с 2022 годом и составил 366,5 тыс. МВт·ч. Это принесло лишь $99,3 млн. Ценовая конъюнктура осени прошлого года уже не была столь привлекательна, как в 2022 году. Европе к тому времени уже удалось преодолеть дефицит газа, поэтому цены на энергию упали до $115-130/МВт⋅ч.

Как отмечал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в октябре 2023 года, в отличие от предыдущих периодов, экспорт электроэнергии уже не фактор экономической стабильности, а его объемы совсем незначительны.

"Энергосистема еще не восстановилась до того уровня, когда способна выработать большие объемы электроэнергии, которые можно экспортировать за границу. То, что мы наблюдали в 2023 году с сентября и начале октября – это ситуативное и сезонное явление. Есть незначительные свободные объемы для экспорта преимущественно в дневные часы суток из-за высокой активности солнечных электростанций, поэтому очень небольшой избыток, который можно экспортировать". Владимир Кудрицкий Руководитель "Укрэнерго"

И хотя потенциал 2024 тоже не обещает быть слишком большим, даже незначительные объемы могут быть совсем не лишними для страны, которая более двух лет находится в состоянии войны и зависит от зарубежной помощи. По словам Владимира Кудрицкого, в 2022 году из-за разницы в ценах между украинским и европейским рынками экспорт электроэнергии позволил государственной компании привлечь дополнительно около 6 млрд. грн.

"Мы направили эти средства на выплату долгов на рынке электроэнергии. Таким образом, также оказали существенную поддержку производителям электроэнергии перед прошлым отопительным сезоном", - пояснил Владимир Кудрицкий.

Что мешает торговле электронами

Главным препятствием для экспорта электроэнергии, по мнению экспертов, могут стать вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры.

"Это такой фактор, который невозможно предусмотреть, а потому невозможно дать релевантный прогноз об объемах экспорта и доходах от него", - отметил Андриан Прокоп.

Другие факторы, которые могут помешать, вполне предсказуемы. Ольга Буславец называет среди них сохранение экспортных ПСО, ухудшающую экономику трейдеров и конкурентность украинской электроэнергии. А также возможно продолжение снижения цены электроэнергии на европейских рынках, что сделает экспорт нерентабельным для большинства отечественной генерации.

"Отмена экспортного ПСО и принятие европейских прайс-кэпов, наоборот, могут стимулировать внешнеэкономическую деятельность украинских производителей и трейдеров", – отметила экс-министр.

В свою очередь, Виктор Видзиговский обращает внимание на технические возможности энергетической системы.

"Разрешена европейцами техническая возможность интерконнекторов для экспорта у нас сейчас даже больше, чем была в прошлом году – 400 МВт. Хотя сейчас у нас нет столь больших свободных объемов электроэнергии, которую можно продать на внешних рынках, во время половодья нам может понадобиться больший объем", – отметил он.

В целом все эксперты согласны, что в будущем экспортные способности Украины будут расширяться. Но это будет зависеть от состояния безопасности и темпов восстановления украинского поколения.