Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": госрегулирование остановило развитие отрасли

Производство биогаза и биометана являются популярными трендами в мировой энергетике, постепенно вытесняющими традиционный природный газ. В Украине это так не работает — оба биометановых завода остановили производство, а биогазовые заводы с 27 января не получают оплату за сгенерированное электричество. Эксперты и представители отрасли в комментариях для Delo.ua объясняют проблему отсутствием законодательства и регуляторными изменениями.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Биоэнергетика использует возобновляемые ресурсы для генерации энергии. Сырьем выступает биомасса - деревья, ветви, отходы жизнедеятельности животных и птицы, отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, просроченные продукты питания и т.д.

Существуют три основных способа трансформации биомассы в энергоресурсы:

Генерация биогаза, состоящего на 55-75% из метана, 25-45% диоксида углерода, а также других примесей. Биогаз появляется при микробиологическом разложении биомассы метановым брожением и является главным продуктом биоэнергетики;

Биогаз применяется для производства электрической и тепловой энергии. Электричество можно продавать в электросеть страны, а тепловую – использовать для локальных нужд предприятия, на котором установлена установка по сжиганию биогаза;

Для транспортировки биогаз превращается в биометан. Путем доочистки концентрация метана в веществе увеличивается до 95-98%, после чего он ничем не отличается от природного газа и может транспортироваться по существующим газораспределительным сетям. Биометан продается в сжатом или сжиженном состоянии.



Украина с ее мощным агросектором располагает благоприятными условиями для производства биотоплива как с точки зрения земельных ресурсов и потенциала растениеводства, так и благодаря разветвленной газотранспортной системе общей протяженностью 33,4 тыс. км. С учетом биомассы из покровных культур, которые могут выращиваться на 20% пашни, потенциал производства биометана в Украине составляет 17,6-21,8 млрд куб. м/год.

Соотношение источников сырья и распределение продукции биоэнергетики. Источник: Биоэнергетическая ассоциация Украины

Имеющиеся мощности в области биоэнергетики в Украине значительно скромнее. По данным Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ), на январь-2024 они составляют:

По электроэнергии – более 310 МВт, из них 69 электростанций на биогазе общей мощностью 158,7 МВт, 23 электростанции на биомассе общей мощностью 154,2 МВт;

По биометану – производственные мощности составляют 6 млн куб. м/год – 3 млн куб. м/год на заводе холдинга " Галс Агро " в Черниговской области и 3 млн куб. м/год в холдинге Vitagro в Хмельницкой области. В течение 2024-2025 гг. планируется открытие до 10 новых объектов мощностью от 3 до 56 млн. куб. м.

Заводы стоят: в Украине невыгодно производить биометан

Несмотря на заявленные мощности в 6 млн. куб. м/год, в Украине не производится биометан, а на обоих биогазовых заводах остановили работу когенерационные установки, очищающие биогаз до уровня биометана.

Как сообщил изданию руководитель направления альтернативной энергетики "Галс Агро" Олег Рябов, компания остановила производство биометана из-за экономической нецелесообразности .

€0,6 за "куб" Предельные минимальные затраты на производство биометана в Украине

В Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае более €600 за 1000 куб. м, но чаще всего – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м.

В Украине такой газ не будут покупать, потому что альтернативное топливо неконкурентно по сравнению с природным газом, цена которого составляет примерно €350 за 1000 куб. м.

Производить биометан для внутренних потребностей агрохолдинга сейчас тоже нет смысла, даже при наличии бесплатной биомассы. В нынешних условиях гораздо выгоднее использовать ископаемые энергоносители.

Из-за нерентабельности не работает и когенерационная биометановая установка на биогазовом заводе "Vitagro", сообщили изданию участники рынка. Таким образом, сейчас в Украине этот альтернативный источник энергии не производится в промышленных масштабах .

Установка обогащения биогаза в биометан на "Галс Агро" заработает сразу после открытия возможности продавать это альтернативное топливо в Европу, где за него готовы платить €900-1200/1000 куб. м, добавляет Олег Рябов. Сейчас экспорт невозможен из-за пробелов в украинском законодательстве : нужно урегулировать вопрос таможенного оформления биометана при транспортировке за границу.

Уровень развития биоэнергетики в Украине и ЕС. Иллюстрация: Delo.ua

Глава БАУ Георгий Гелетуха отмечает, что Европа является крупным потребителем альтернативного топлива и может легко абсорбировать производимый в Украине биометан. ЕС поставил перед собой политическую цель — достичь углеродной нейтральности к 2050 году, для этого местных потребителей стимулируют использовать альтернативные источники энергии вместо ископаемых. Европейский бизнес готов переплачивать за биометан, чтобы выполнить возложенные на него обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и не платить дополнительные сборы за ископаемое топливо.

Когда заводы заработают на экспорт

Этот вопрос должен решить соответствующий законопроект №9456, зарегистрированный в парламенте еще в июле 2023 года. 7 февраля Верховная Рада приняла документ в первом чтении, частично приблизившись к открытию экспорта биометана из Украины.

Георгий Гелетуха отмечает, что до принятия проекта закона биометановая отрасль в Украине не будет развиваться, в то время как ее соседи активно строят когенерационные установки для производства этого альтернативного топлива.

Если будем дальше выжидать, мы проиграем конкуренцию во всех сферах биоэнергетики. Никто в ЕС не будет ждать украинский биометан. Будет газ польский, венгерский, словацкий, они же в будущем и разделят этот рынок". Георгий Гелетуха Глава БАУ

По его данным, ЕС планирует увеличить производство биометана с 4,2 млрд куб. м/год в 2023 году до 35 млрд куб. м/год в 2030 году и до 90-125 млрд куб. м/год в 2050 году.

Он связывает задержку с прохождением проекта закона через ВР с неэффективностью работы парламента, поскольку документ уже одобрили все заинтересованные стороны, от профильного Комитета по энергетике до связанных министерств и отраслевых ассоциаций.

Соавтор законопроекта нардеп Юрий Камельчук в комментарии для издания отметил, что задержки работы парламента обусловлены приоритетностью решения вопросов отпора российской агрессии.

Сроки рассмотрения проекта закона №9456 до второго чтения зависят от остальных приоритетных вопросов в повестке дня. Сейчас приоритет будет придаваться всему, что способствует военным. Я ожидаю принятия во втором чтении в конце февраля или начале марта" Юрий Камельчук нардеп, член комитета ВР по вопросам энергетики

Он добавляет, что подготовка документа ко второму чтению может состояться быстро из-за чисто технической природы законопроекта.

Биогазовые заводы не получают деньги за электроэнергию

С конца января 2024 года электростанции и ТЭЦ на биогазе и биомассе перестали получать оплату за поставки электроэнергии в сеть страны, говорится в открытом отраслевом письме в органы власти. Причина тому - постановление НКРЭКУ №178, изменившее порядок покупки госпредприятием "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") электрической энергии, производимой из альтернативных источников.

Теперь, чтобы продавать е/е по "зеленому" тарифу, производители обязаны заключить договор об участии в балансирующей группе гарантированного покупателя, а перед этим - договор с НЭК "Укрэнерго" о предоставлении услуги по уменьшению нагрузки. Постановление обязывает их внести изменения в работу предприятия: например, установить телеметрическое оборудование для дистанционной передачи данных.

Согласно письму, на оформление документов биогазовикам выделяется 20 дней, хотя фактически у них было всего один день для подписания договоров и модернизация заводов - 25 января.

Георгий Гелетуха подчеркивает, что даже если бы отрасли дали 20 дней на подготовку, большая часть рынка все равно не успели бы "оформиться" за это время. К примеру, на сданных в эксплуатацию до 2022 года заводах отсутствует телеметрия, поскольку тогда ее наличие не регламентировалось государством.

Процесс подготовки к заключению договоров непредсказуем. Постановление требует провести на заводе отдельные интернет-линии, установить контроллеры и оборудование. Не уверен, что за 20 дней можно сделать телеметрию — это стоит от 300 тыс. грн, а к подрядчикам по ее установке уже стоит очередь" Георгий Гелетуха Глава БАУ

Другая серьезная проблема для биогазовых заводов — прописанное в постановлении требование заключить договор с НЭК "Укрэнерго" о предоставлении услуги по уменьшению нагрузки, не учитывающей специфику работы таких ТЭС и ТЭЦ.

Заводы на биомассе не могут внезапно останавливаться или уменьшать мощность, поскольку это фактически аварийная ситуация, которая приводит к аварийному сбросу пара, тушению котла и другим аварийным мерам. Аналогично, производители электрической энергии из биогаза не могут технически участвовать в оказании услуг по уменьшению нагрузки, поскольку они оборудованы когенерационными установками и без производства электроэнергии не смогут производить тепловую энергию. Дополнительная проблема – запуск таких заводов после аварийной остановки, это сложный и дорогостоящий процесс, добавляет Георгий Гелетуха.

Из-за остановки выплат по "зеленому" тарифу сектор ежедневно недополучает около 31 млн грн, подчеркивает глава БАУ. Таким образом, за период с 27 января по 13 февраля отрасль уже недополучила почти 530 млн. грн. выручки .

Недополученная биогазовыми заводами выручка. Иллюстрация: Delo.ua

В открытом письме представители отрасли предупреждают, что заводы через короткое время обанкротятся, если и дальше будут отпускать электроэнергию бесплатно. Это полностью остановит в Украине сектор производства электрической энергии из биомассы и биогаза и нанесет неисправимый ущерб ее энергосистеме, особенно в условиях дефицита э/э на рынке.

Чтобы не допустить банкротства отрасли, производители призывают президента, профильные комитеты Верховной Рады, НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" приостановить действие постановления №178 на 3 месяца для электростанций на биомассе и биогазе.

За это время отрасль предлагает: внести изменения в Закон Украины "Об электрической энергии" и исключить требование предоставления услуги по уменьшению нагрузки для электростанций на биомассе и биогазе;

предусмотреть зачисление объемов и оплату отпущенной э/э по "зеленому" тарифу для таких электростанций с 26.01.2024 г. без требования участия в предоставлении услуг по уменьшению нагрузки. Со своей стороны, производители электроэнергии из биомассы и биогаза за этот трехмесячный срок будут иметь возможность: оборудовать электростанции на биомассе и биогазе средствами телеметрии;

сделать выбор по выходу из балансирующей группы ГП "Гарантированный покупатель" и присоединение к другой балансирующей группе и труду по механизму FIP, или продолжение работы в рамках балансирующей группы ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленому" тарифу. Что предлагается сделать за эти 3 месяца? (Приховати)

На момент публикации статьи 13 февраля, НКРЭКУ не ответила на запрос издания о возможности временной остановки действия постановления №178.

Нардеп Юрий Камельчук добавляет, что в нормативно-правовых актах действительно есть несогласованности, блокирующие получение биогазовыми заводами средств за поставку электричества. По его данным, НКРЭКУ на заседании в понедельник 12 февраля планирует либо принять уточнение в постановление №178, либо предоставить разъяснение, каким образом производители биогаза должны переоформлять соглашения с "ГарПок".

По состоянию на 13 февраля данные о принятом решении все еще не были доступны.