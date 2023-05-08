В Украине приняли государственный стандарт для биометана

Государственное предприятие "УкрНИНЦ" приняло государственный стандарт по закачке биометана в газовые сети - как распределительные, так и магистральные. В документе подробно определены технические характеристики биометана для подачи в сеть. Он был разработан в соответствии с требованиями ЕС специалистами Региональной газовой компании, сообщает пресс-служба РГК.

Новый стандарт соответствует базовому техническому стандарту ЕС, который используется для определения требований к качеству биометана и содержанию в нем химических соединений. Теперь ГСТУ EN 16723-1:2023 "Природный газ и биометан в транспорте и биометан для закачки в сеть природного газа" стал частью украинского законодательства. На его основе будут выдаваться технические условия на присоединение биометановых заводов к газораспределительным сетям.

Этот государственный стандарт, утвержденный ГП "УкрНИЦЦ". Все сетевые операторы могут использовать его в работе. Это важно с точки зрения развития рынка и технического усовершенствования процедур и регламентов, что всегда являлось одной из ключевых целей РГК как производственно-технологической компании.

"Биометан в силу своего происхождения содержит компоненты, которых нет в природном газе - например, кремний, аммоний, фторированные соединения и т.д. Они могут влиять на газораспределительную систему. Украинское законодательство до недавнего времени не учитывало эти специфические качества биометана", - отметил руководитель направления декарбонизации РГК Игр Гоцик.

Унификация требований к качеству биометана с европейским стандартом является важным шагом для создания условий для экспорта биометана в страны Европы и дальнейшей интеграции газовых рынков. Биометан является устойчивым декарбонизированным видом энергии, и Украина, находясь в начале развития рынка, должна закладывать фундамент развития в соответствии с принятыми стандартами ЕС.

Разработкой стандарта занимался технический комитет по стандартизации Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа (ИФНТУНГ) с участием специалистов АО "Житомиргаз" и технического комитета РГК. Документ вступит в силу с 1 ноября 2023 года.