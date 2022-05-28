В Украине "зеленая энергетика" оказалась на грани банкротства, — ЕБА

Сегмент возобновляемой энергетики Украины нуждается в стабилизации, поскольку оплаты за солнечную и ветряную электрогенерацию в стране недостаточно для покрытия расходов станций.

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Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

В ассоциации заявляют, что отрасль ВИЭ требуют стабилизации, поскольку является критической для энергетической независимости Украины и ее послевоенного восстановления Уровень покрытия выплат "зеленым" инвесторам составляет, по оценкам экспертов Комитета по энергетике ассоциации, около 15-16%.

По данным представителей бизнеса, ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок), который делает оплаты, получает достаточное количество средств от поставки электроэнергии, чтобы покрыть выплаты производителям ВИЭ на уровне около 30% на данный момент.

"Именно поэтому представители бизнеса разработали План мер по стабилизации сектора ВИЭ, ведь урегулировать ситуацию нужно. Реализация предложенных мер позволит сохранить около 6 ГВт мощностей ВИЭ в работе до конца 2022 года, а также избежать дефолта, банкротства и остановки работающих станций и создаст финансовый фундамент для дальнейшего развития отрасли ВИЭ, что является критическим для энергетической независимости Украины", - говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Сообщается, что уровень оплаты со стороны "ГарПока" в 35% позволил бы покрывать операционные расходы, расходы по уплате налогов и плату за небалансы. Тогда будет возможна оплата небольшой части процентов иностранным инвесторам, что создаст благоприятную базу для переговоров по реструктуризации долгов предприятий.

В ассоциации говорят, что сейчас кредиторы предприятий ВИЭ с трудом соглашаются на реструктуризацию долгов, а поступлений компаний не хватает на покрытие процентов по банковским ссудам и операционных затрат предприятий. Для полной стабилизации ситуации сектора ВИЭ оплаты в дальнейшем необходимо довести поэтапно до 55% и 90%.

Напомним, ранее из-за обстрелов остановила работу Славянской ТЭС. Как отметили в ПАО "Донбассэнерго" сделано это было с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.