В Україні "зелена енергетика" опинилася на межі банкрутства, — ЄБА

Сегмент відновлюваної енергетики України потребує стабілізації, оскільки оплати за сонячну та вітряну електрогенерацію в країні недостатньо для покриття витрат станцій.

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Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація.

В асоціації заявляють, що галузь ВДЕ вимагають стабілізації, оскільки є критичною для енергетичної незалежності України та її повоєнного відновлення. Рівень покриття виплат "зеленим" інвесторам становить, за оцінками експертів Комітету з енергетики асоціації, близько 15-16%.

За даними представників бізнесу, ДП "Гарантований покупець" (ГарПок), що робить оплати, отримує достатню кількість коштів від постачання електроенергії, щоб покрити виплати виробникам ВДЕ на рівні близько 30% на даний момент.

"Саме тому представники бізнесу розробили План заходів щодо стабілізації сектора ВДЕ, адже врегулювати ситуацію потрібно. Реалізація запропонованих заходів дозволить зберегти близько 6 ГВт потужностей ВДЕ в роботі до кінця 2022 року, а також уникнути дефолту, банкрутства та зупинки працюючих станцій та створить фінансовий фундамент для подальшого розвитку галузі ВДЕ, що є критичним для енергетичної незалежності України", - йдеться у заяві Європейської бізнес-асоціації.

Повідомляється, що рівень оплати з боку "ГарПоку" у 35% дозволив би покривати операційні витрати, витрати на сплату податків та плату за небаланси. Тоді буде можлива оплата невеликої частини відсотків іноземним інвесторам, що створить сприятливу базу для переговорів щодо реструктуризації боргів підприємств.

В асоціації кажуть, що зараз кредитори підприємств ВІЕ важко погоджуються на реструктуризацію боргів, а надходжень компаній не вистачає на покриття відсотків за банківськими позиками та операційними витратами підприємств. Для повної стабілізації ситуації сектора ВДЕ оплати надалі необхідно довести поетапно до 55% та 90%.

Нагадаємо, раніше через обстріл зупинила роботу Слов'янської ТЕС. Як зазначили у ПАТ "Донбасенерго", зроблено це було з метою збереження життя та здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей.