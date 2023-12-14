"Укренерго" отримало статус повноправного члена ENTSO-E: що це дає

Національна енергетична компанія "Укренерго" отримала повноправне членство в Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E з 1 січня 2024 року.

Як повідомляють в компанії, таке рішення 14 грудня прийняв вищий керівний орган ENTSO-E – генеральна асамблея. "Укренерго" стане 40-м членом організації. Зазначається, що набуття цього юридичного статусу є кроком на шляху євроінтеграції української енергосистеми.

Він став можливим зокрема і після того, як в листопаді ENTSO-E оголосила про завершення проєкту синхронізації з Україною та підтвердила успішне виконання українським оператором ключових технічних вимог, необхідних для забезпечення постійного з’єднання між енергосистемами континентальної Європи та України.

"Члени ENTSO-E керуються спільною відповідальністю для забезпечення енергетичного переходу та збереження світла в Європі. Вітаючи "Укренерго" як члена асоціації, підкреслюється прагнення ENTSO-E зміцнювати співпрацю між ОСП на загальноєвропейському рівні з метою підвищення безпеки, стійкості та надійності об’єднаної енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Що означає статус члена ENTSO-E для "Укренерго"

✅ Право голосування під час засідань генасамблеї ENTSO-E

Таким чином, український оператор братиме участь у прийнятті річної програми роботи асоціації, яка визначає пріоритети її роботи з ключових питань: ринку електроенергії, розвитку транс’європейської енергетичної інфраструктури, управління ризиками в енергетиці.

Рішенням асамблеї також ухвалюється такі важливі документи як 10-річний план розвитку європейської мережі та стратегії щодо подій, які суттєво впливають на технічні, безпекові, ринкові чи фінансові умови роботи операторів системи передачі Європи.

✅ Можливість участі в правлінні ENTSO-E з правом голосу

"Укренерго" братиме участь у підготовці пропозицій до річної програми роботи ENTSO-E, а також у розробці пропозицій та рекомендацій для асамблеї щодо стратегічних пріоритетів співпраці операторів та ключових рішень.

✅ Можливість участі в комітетах ENTSO-E та в їхніх робочих групах

Зокрема, йдеться про участь у комітетах з ринкових питань, розвитку мережі, досліджень, розвитку та інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. Також "Укренерго" зможе брати участь у розробленні мережевих кодексів – правил роботи, які сприяють інтеграції та ефективності ринку електроенергії; у розробленні і затвердженні регіональних інвестиційних планів, та працювати в групі з правових та регуляторних питань.

Фото: Укренерго Фото: Укренерго Фото: Укренерго Фото: Укренерго Фото: Укренерго

"Це досягнення є кінцем однієї подорожі та початком іншої. Перша подорож ознаменувалася екстреною синхронізацією 16 березня 2022 року, підписанням угоди про членство в якості спостерігача в квітні 2022 року та завершенням проєкту синхронізації 28 листопада 2023 року. Зараз ми починаємо новий шлях, де "Укренерго" займе своє повноцінне місце серед європейських ОСП", - вказав президент ENTSO-E Збинек Болдіш.

Як зазначив в свою чергу голова правління НЕК Володимир Кудрицький, об’єднання української енергосистеми з мережею континентальної Європи, а тепер і отримання статусу повноправного члена ENTSO-E є важливим історичним кроком, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стійкості української енергосистеми, а також стабільності електропостачання.