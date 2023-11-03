Україна вперше провела аукціон з продажу електроенергії відповідно до європейських стандартів

2 листопада відбувся спільний аукціон по продажу доступу до пропускної спроможності міжнародних ліній передачі електроенергії для напрямків Україна-Румунія та Румунія-Україна.

Про це повідомили в "Укренерго".

Аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.

Повідомляється, що в результаті аукціону було розподілено можливість експорту в різні години доби на рівні 60 МВт (з найбільшою можливістю в одну годину - 100 МВт), і можливість імпорту від 80 до 170 МВт в різні години.

Згідно з правилами аукціону, оскільки придбаний обсяг потужності був менший за запропонований, решта була розподілена між учасникам ринку безоплатно майже на всі години доби.

Як проходять спільні аукціони між Україною та Румунією

Аукціони з доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною та Румунією будуть проводитися українською стороною щоденно з 10.15 до 11.00 на аукціонній платформі "Укренерго". День поставки електроенергії визначається як наступний після дня проведення аукціону. Ця практика проведення виключно добових аукціонів є обов'язковою згідно з вимогами операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E.

У випадку, коли аукціон є спільним для румунських та українських учасників, всі учасники беруть участь в одному аукціоні та придбавши доступ, отримують право користуватися міждержавним перетином як на експортному, так і на імпортному напрямку. Після цього, "Укренерго" передає половину отриманого доходу від продажу доступу оператору енергосистеми Румунії - Transelectrica.

В чому різниця між спільними та односторонніми аукціонами

В "Укренерго" зазначають, що під час спільних аукціонів всі учасники ринку беруть участь в одному аукціоні і змагаються за весь обсяг пропонованої для продажу пропускної спроможності міждержавного інтерконектора. Переможець аукціону отримує право на використання перетину як для себе, так і для свого контрагента в сусідній країні. Після продажу права доступу до інтерконекторів, оператори енергосистем поділяють порівну доходи.

Згідно з повідомленням, односторонні аукціони проводяться в кожній країні окремо, графіки і умови не узгоджуються між операторами енергосистем сусідніх країн. Наприклад, аукціон проводиться спочатку для українських гравців ринку електроенергії, а потім в сусідній країні для її учасників.

Після цього оператори систем передачі узгоджують розподілений обсяг, і доходи не діляться між операторами енергосистем. Такі аукціони зараз проводяться між Україною та Польщею, Словаччиною та Молдовою як на експортних, так і на імпортних напрямках.

Спільні аукціони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною

Щодо запровадження спільних аукціонів з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, "Укренерго" очікує, що ці вони стануть доступними на загальноєвропейській платформі JAO в першому кварталі 2024 року. Українська сторона ("Укренерго", НКРЕКП) виконала всі необхідні умови для цього та зараз очікує рішення регуляторів сусідніх країн.

Спільні аукціони мають численні переваги

За допомогою введення європейських стандартів продажу доступу до міждержавних інтерконекторів, "Укренерго" фактично відновлює торгівлю електроенергією з Румунією, і в першому кварталі 2024 року очікується відновлення комерційних обмінів і з Угорщиною.

Розподіл пропускної спроможності інтерконекторів на спільних аукціонах значно підвищує конкуренцію та прозорість при формуванні цін на імпортовану або експортовану електроенергію. У разі односторонніх аукціонів учасники в одній країні не знають, скільки платять учасники аукціону в іншій країні. Вартість доступу до перетину є важливою складовою визначення ціни на імпорт і експорт.

Спільні аукціони дозволяють робити торгівлю більш ефективною та ефективно використовувати ресурси, а їх впровадження відповідає вимогам ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" ще 20 жовтня підписала договір з румунським оператором Transelectrica щодо переходу на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експорту та імпорту електроенергії.

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