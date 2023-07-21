Національна енергетична компанія "Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину. Як ідеться у повідомленні держкомпанії, на перший аукціон 21 липня виставлено пропускну спроможність 200 МВт з датою поставки 23 липня з 9:00 до 14:00.

Зазначається, що "Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava) підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем.

"Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - вказують у НЕК.

Отже, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Нацкомісією з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

"Укренерго" підкреслює, що українська електроенергія експортуватиметься лише у ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії: наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій є найбільшим.

У вечірні ж години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики, залишається необхідність імпорту.

Нагадаємо, що 17 квітня "Укренерго" оголосила про початок експорту електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт в усі години доби, але він відбувався лише впродовж трьох діб. В НКРЕКП заявили, що дізналися про те, що "Укренерго" проводить аукціони на доступ до відповідного міждержавного перетину на півгодини раніше за операторів системи передачі сусідніх країн, включаючи Словаччину, без узгодження з останніми.

Через це Словаччина, за даними українського регулятора, 19 квітня відмовилася надавати доступ до свого міждержавного перетину з Україною до врегулювання цього питання з “Укренерго”, чим експорт електроенергії до цієї країни було зірвано. В свою чергу, НЕК заявила, що експорт припиняється з 21 квітня нібито через те, що "чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів не передбачає можливості проведення спільних аукціонів".

При цьому яким тоді чином було домовлено про початок експорту електроенергії декількома днями раніше, не пояснювалося. Натомість в НКРЕКП вказували, що питання розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів насправді є врегульованим - законом про ринок електричної енергії (зокрема, його статтею 43) та відповідним порядком, затвердженим постановою регулятора №763 від 3 квітня 2020 року.

Також там вирішили провести через цю позаштатну ситуацію позапланову перевірку держкомпанії. В комісії заявили, що внаслідок зупинки експорту до Словаччини Україна втрачає близько 20 мільйонів гривень на добу.

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