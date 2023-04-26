Зупинка експорту електроенергії до Словаччини: в НКРЕКП назвали суму збитків на добу

Україна внаслідок зупинки експорту до Словаччини втрачає близько 20 млн грн на добу. Про це заявив голова Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський, передає пресслужба відомства.

"Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною. Прибуток від експорту електроенергії є критично важливим для відновлення пошкодженої ворогом енергетичної інфраструктури, для підготовки до наступного опалювального сезону", – сказав Ущаповський.

26 квітня НКРЕКП ухвалила рішення про проведення позапланової невиїзної перевірки щодо дотримання компанією "Укренерго" вимог, які регулюють функціонування ринку електроенергії, та ліцензійних умов із передачі енергії.

У комісії зазначають, що ліцензіат не надав у встановлений строк інформацію стосовно кроків "Укренерго", направлених на забезпечення проведення аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина.

Нагадаємо, експорт електроенергії з України до Словаччини припинився з 21 квітня – лише через кілька днів після його початку. В "Укренерго" заявили, що провести аукціони з продажу міждержавних перетинів не дає існуюча нормативна база. Однак у НКРЕКП сказали, що аукціони були зірвані, й ініціювали перевірку "Укренерго". Детальніше про це читайте тут.