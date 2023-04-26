Остановка экспорта электроэнергии в Словакию: в НКРЭКУ назвали сумму убытков Украины в сутки

Украина в результате остановки экспорта в Словакию теряет около 20 млн грн в сутки. Об этом заявил глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский, передает пресс-служба ведомства.

"Ситуация с прекращением экспорта электрической энергии в Словакию внештатная. Прибыль от экспорта электроэнергии является критически важной для восстановления поврежденной врагом энергетической инфраструктуры, для подготовки к следующему отопительному сезону", – сказал Ущаповский.

26 апреля НКРЭКУ приняла решение о проведении внеплановой невыездной проверки касательно соблюдения компанией "Укрэнерго" требований, которые регулируют функционирование рынка электроэнергии, и лицензионных условий по передаче энергии.

В комиссии отмечают, что лицензиат не предоставил в установленный срок информацию о шагах "Укрэнерго", направленных на обеспечение проведения аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных связей по направлению Украина – Словакия.

Напомним, экспорт электроэнергии из Украины в Словакию прекратился с 21 апреля – всего через несколько дней после его начала. В "Укрэнерго" заявили, что провести аукционы по продаже межгосударственных связей не дает существующая нормативная база. Однако в НКРЭКУ сказали, что аукционы были сорваны и инициировали проверку "Укрэнерго". Подробнее об этом читайте здесь.