Украина прекращает экспорт электроэнергии в Словакию через несколько дней после его начала. НКРЭКУ инициировал проверку "Укрэнерго"

Экспорт электроэнергии из Украины в Словакию прекращается с 21 апреля. В "Укрэнерго" говорят, что провести аукционы по продаже межгосударственных пересечений не дает существующая нормативная база. В НКРЭКУ это отрицают, и отмечают, что аукционы были сорваны, потому что "Укрэнерго" проводила их на пол часа раньше словацких коллег, никого об этом не предупредив. Регулятор инициировал внеплановую проверку "Укрэнерго".

Издание ExPro Comsulting отмечает , что согласно данным опубликованным на аукционной платформе "Укрэнерго" разделена пропускная способность на словацком направлении 0 МВт. Издание, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что Украина не может наращивать экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза из-за отсутствия совместных аукционов по распределению пропускной способности.

Ранее была достигнута договоренность между Украиной и странами ЕС (Польша, Словакия, Венгрия) по поводу того, что пропускная способность будет распределяться с использованием площадки единого офиса по распределению на Joint Allocation Office (JAO).

Таким образом, Украина с 21 апреля сможет экспортировать электроэнергию только в Польшу (до 75 МВт) и Молдову (до 650 МВт, однако потребность значительно меньше).

В пресс-службе Укрэнерго по запросу Delo.ua сообщили, что аукционы на распределение пропускной способности между Украиной и Словакией не были проведены, поскольку их не дает провести действующая нормативная база.

"Действующий порядок распределения пропускной способности межгосударственных связей не предусматривает возможности проведения совместных аукционов", - рассказали в пресс-службе "Укрэнерго". Более того, в компании отметили, что использование платформы JAO требует внесения изменений в законодательство.

При этом вопрос относительно того, как компании "Укрэнерго" удалось провести аукционы для экспорта в Словакию несколькими днями раньше, если для этого по их же словам нет нормативно-правовой базы, остается открытым. В целом, с 17 по 19 апреля объем экспортируемой в Словакию электроэнергии составил 14,4 тыс МВт-час.

В пресс-службе НКРЭКУ в свою очередь отмечают, что распределение пропускной способности межгосударственных сечений регулируется Законом Украины "О рынке электрической энергии" (в частности, статьей 43) и Порядком распределения пропускной способности межгосударственных сечений, утвержденным Постановлением НКРЭКУ №762 от 3 апреля. А стороной, которая с украинской стороны ответственна за организацию, проведение и распределение средств от проведения аукционов по распределению пропускной способности, является оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго".

То есть вопрос проведения двусторонних аукционов с участием ОСП Украины и ОСП страны-контрагента должен проходить в рамках уже существующей нормативной базы! Тем более что 17 апреля в "Укрэнерго" сообщили, что Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час. То есть можно предположить, что тогда нормативных препятствий, очевидно, не было.

“По оперативной информации, полученной НКРЭКУ, НЭК “Укрэнерго” проводит аукционы на полчаса раньше ОСП соседних стран, включая Словакию, что не согласовано со словацким оператором. Поэтому 19 апреля 2023 словацкий ОСП отказался предоставлять доступ к своему межгосударственного пересечения с Украиной до урегулирования вышеупомянутого вопроса с НЭК "Укрэнерго", - сообщают в НКРЭКУ.

Почему руководство "Укрэнерго" не может согласовать время проведения аукционов с соседними странами, видимо, выявит проверка, а пока имеем фактически сорванный экспорт электроэнергии.

В НКРЭКУ также рассказали, что 17 апреля Регулятор направил в "Укрэнерго" запрос относительно шагов, которые НЭК сделала, чтобы обеспечить проведение аукционов по распределению пропускной способности пересечений по направлению Украина-Словакия. Срок запроса истек 19 апреля, но по состоянию на 20 апреля ответ на него не поступил. Поэтому НКРЭКУ на своем заседании 26 апреля планирует рассмотреть вопрос внеплановой невыездной проверки "Укрэнерго".

Напомним, что Украина начала экспортировать электроэнергию в страны Европейского Союза в конце июня 2022 года. В октябре того же года экспорт был приостановлен из - за российских обстрелов энергетической инфраструктуры .

А уже 7 апреля Украина начала процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. В Минэнерго надеются увеличить объемы экспорта за те, которые были в прошлом году.