Україна припиняє експорт електроенергії до Словаччини за кілька днів після його початку. НКРЕКП ініціював перевірку “Укренерго”

Експорт електроенергії з України до Словаччини припиняється з 21 квітня. В “Укренерго” кажуть що провести аукціони з продажу міждержавних перетинів не дає існуюча нормативна база. В НКРЕКП це заперечують, та зазначають, що аукціони були зірвані, бо “Укренерго” проводила їх на пів години раніше за словацьких колег, нікого про це не попередивши. Регулятор ініціював позапланову перевірку “Укренерго”.

Видання ExPro Comsulting зазначає, що згідно з даними опублікованими на аукціонній платформі “Укренерго” розділена пропускна спроможність на словацькому напрямку 0 МВт. Видання, посилаючись на власні джерела зазначає, що Україна не може нарощувати експорт електроенергії в країни Європейського Союзу через відсутність спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності.

Раніше була досягнута домовленість між Україною та країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина) щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office (JAO).

Таким чином, Україна з 21 квітня зможе експортувати електроенергію тільки до Польщі (до 75 МВт) та до Молдови (до 650 МВт, проте потреба значно менша).

В прес-службі “Укренерго” на запит Delo.ua повідомили, що аукціони на розподіл пропускної спроможності між Україною та Словаччиною не були проведені, оскільки їх не дає провести чинна нормативна база.

“Чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів не передбачає можливості проведення спільних аукціонів”, - розповіли в прес-службі “Укрєнерго”. Більше того, в компанії зазначили, що використання платформи JAO потребує внесення змін до законодавства.

При цьому питання, щодо того, як компанії “Укренерго” вдалось провести аукціони для експорту в Словаччину кількома днями раніше, якщо для цього за їх же словами не має нормативно-правової бази, залишається відкритим. Загалом, з 17 до 19 квітня обсяг експортованої до Словаччини електроенергії склав 14,4 тис МВт-год.

В прес-службі НКРЕКП у свою чергу зазначають, що розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів регулюється Законом України “Про ринок електричної енергії” (зокрема, статтею 43) та Порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженим Постановою НКРЕКП №763 від 3 квітня 2020 року. А стороною, яка з українського боку є відповідальною за організацію, проведення та розподіл коштів від проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності, є оператор системи передачі НЕК “Укренерго”.

Тобто питання проведення двосторонніх аукціонів за участі ОСП України та ОСП країни-контрагента має відбуватись в рамках вже існуючої нормативної бази! Тим більше, що 17 квітня в “Укренерго” повідомили, що Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. Тобто можна припустити, що тоді нормативних перешкод вочевидь не було.

“За оперативною інформацією, отриманою НКРЕКП, НЕК “Укренерго” проводить аукціони на півгодини раніше за ОСП сусідніх країн, включаючи Словаччину, що не погоджено зі словацьким оператором. Тому 19 квітня 2023 року словацький ОСП відмовився надавати доступ до свого міждержавного перетину з Україною до врегулювання вищезгаданого питання з НЕК “Укренерго”, - повідомляють у НКРЕКП.

Чому керівництво “Укрєнерго” не може погодити час проведення аукціонів з сусідніми країнами мабуть виявить перевірка, а поки маємо фактично зірваний експорт електроенергії.

В НКРЕКП також розповіли, що 17 квітня року Регулятор направив до “Укренерго” запит щодо кроків які НЕК зробила, щоб забезпечити проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності перетинів за напрямком Україна-Словаччина. Термін запиту сплив 19 квітня, але станом на 20 квітня відповіді на нього не надійшло. Через це НКРЕКП на своєму засіданні 26 квітня планує розглянути питання позапланової невиїзної перевірки “Укренерго”.

Нагадаємо, що Україна почала експортувати електроенергію до країн Європейського Союзу наприкінці червня 2022 року. У жовтні того ж року експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

А вже 7 квітня Україна розпочала процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. В Міненерго сподіваються збільшити обсяги експорту за ті, які були минулого року.