Лінію електропередачі між Україною та Польщею запустили в роботу

Міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею пройшла модернізацію. Відновлений інтерконектор з Польщею запустили в роботу з 27 квітня 2023 року для триденного тестування, що пройшло успішно.

Про це 2 квітня повідомили пресслужби уряду та НЕК "Укренерго".

Модернізацію проводили спеціалісти "Укренерго" та їхні польські колеги з компанії PSE. Загальна вартість проєкту склала 350 мільйонів гривень. Додатково польські партнери безкоштовно надали низку необхідного обладнання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості.

"За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки", — прокоментував очільник уряду.

Загальна протяжність модернізованої лінії сягає майже 400 км, понад 70% з них проходить територією України. Лінія підключена до магістральної енергомережі через відкритий розподільний пристрій на одному з українських енергооб’єктів, де був виконаний основний обсяг робіт. Модернізація дозволить перетворювати українську електроенергію на європейську напругу 400 кВ для передачі до Європи. З боку України на будівництві об’єкта працювали 125 фахівців протягом п’яти місяців під час війни.

Нагадаємо, у квітні Україна також розпочала експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. Однак незабаром в "Укренерго" заявили, що провести аукціони з продажу міждержавних перетинів не дає існуюча нормативна база. Водночас у НКРЕКП сказали, що аукціони були зірвані, й ініціювали перевірку "Укренерго".