Линию электропередачи между Украиной и Польшей запустили в работу

Межгосударственная линия электропередачи между Украиной и Польшей прошла модернизацию. Возобновленный интерконнектор с Польшей запустили в работу с 27 апреля 2023 года для успешно прошедшего трехдневного тестирования.

Об этом 2 апреля сообщили пресс-службы правительства и НЭК "Укрэнерго".

Модернизацию проводили специалисты "Укрэнерго" и их польские коллеги из компании PSE. Общая стоимость проекта составила 350 миллионов гривен. Дополнительно, польские партнеры бесплатно предоставили ряд необходимого оборудования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что дополнительный мощный интерконнектор увеличивает наши экспортно-импортные возможности.

"За счет продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", — прокомментировал глава правительства.

Общая протяженность модернизированной линии составляет почти 400 км, более 70% из них проходит по территории Украины. Линия подключена к магистральной сети через открытое распределительное устройство на одном из украинских энергообъектов, где был выполнен основной объем работ. Модернизация позволит преобразовывать украинскую электроэнергию в европейское напряжение 400 кВ для передачи в Европу. Со стороны Украины на строительстве объекта работало 125 специалистов в течение пяти месяцев во время войны.

Напомним, в апреле Украина также начала экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час. Однако вскоре в "Укрэнерго" заявили, что провести аукционы по продаже межгосударственных связей не дает существующая нормативная база. В то же время в НКРЭКУ сказали, что аукционы были сорваны, и инициировали проверку "Укрэнерго".