Ракетная атака России была безрезультатной – "Укрэнерго"

Ракетная атака России утром 1 мая не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 1 мая производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Продолжаются ремонты на многих энергоблоках тепловой генерации. Их мощности компенсируются работой преимущественно гидроэлектростанций, которые из-за половодья работают не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток", - говорится в сообщении.

Также работают электростанции из возобновляемых источников энергии, идет экспорт электроэнергии в Молдову, продолжается незначительный импорт из Словакии.

Ремонтные бригады возобновили работу магистральной линии электропередачи в центральном регионе, которая была повреждена в результате ракетной атаки россиян 28 апреля, также работы продолжаются на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.

Напомним, в ночь на 1 мая армия страны-агрессора РФ совершила вторую подряд за последние три дня массированную атаку на Украину. По предварительной информации, в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15 враждебных целей.